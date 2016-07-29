رئيس مدينة رأس سدر يكرم أوائل الثانوية العامة

كرم اللواء محمد عبد الوهاب محمد رئيس مدينة رأس سدر أوائل طلبة وطالبات الثانوية العامة على مستوى المحافظة وتقدم لهم ولأولياء الأمور بعظيم الشكر ولإدارة رأس سدر التعليمة والمدرسين والمسئولين عن العملية التعليمية بجنوب سيناء على المجهود الكبير المبذول طوال العام.

وتعتبر مدينة رأس سدر حققت إنجازا كبيرا هذا العام لفوز خمسة من أبنائها بالمراكز الأولى على مستوى المحافظة وهم حسين عادل محمد عاشور مدرسة السادات الثانوية رأس سدر 98.94%، محمود سيد أحمد إبراهيم مدرسة السادات الثانوية رأس سدر 98.53%، سارة محمد محمود على مدرسة عبد المنعم رياض التجريبية 97.8%، آلاء على صبرى حسن مدرسة السادات الثانوية رأس سدر 97.43%، هاجر إبراهيم محمد الشاعر مدرسة السادات الثانوية رأس سدر 97,31%.

محافظ جنوب سيناء يناشد الطلاب الأوائل بالتسلح بالعلم