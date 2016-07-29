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"صحة البرلمان":مساعى لاستعادة 1.6 مليار جنيه من ضريبة السجائر للتأمين الصحى

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"صحة البرلمان":مساعى لاستعادة 1.6 مليار جنيه من ضريبة السجائر للتأمين الصحى "صحة البرلمان":مساعى لاستعادة 1.6 مليار جنيه من ضريبة السجائر للتأمين الصحى
أكد الدكتور مجدى مرشد، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن قانون التأمين الصحى تم مناقشته مع كافة الجهات المعنية، لأن تفتقد لمظلة تأمين صحى تغطى الجميع كما يحدث فى كل دول العالم.

وأوضح رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن منظومة التأمين الصحى ستتم فى مستشفيات عامة خاصة على مستوى جيد، موضحاً أن هناك مساعٍ لإستعادة 1.6 مليار جنيه من ضريبة السجائر لصالح التأمين الصحى.

وأضاف"مرشد" لبرنامج "ساعة من مصر"، أن قانون التأمين الصحى الجديد سيكون ملزم للجميع وتكافلى، موضحاً أن إشتراك التأمين الصحى سيكون نسبته نحو 4% من دخل كل مواطن غنياً أو فقيراً، بحيث تكون النسبة 1% للفرد، و 3% جهة العمل.


>- كبار السن يعرضون مشاكلهم على البرلمان.. سوء المعاملة فى التأمين الصحى ونقص الأدوية وزيادة المعاشات أهم الأزمات.. وتضامن البرلمان تطالب الحكومة بالتدخل السريع لحل مشاكلهم
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مصر 365

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