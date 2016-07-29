وفد من "السياحة" يتوجه للسعودية الاثنين لحل أزمة توقيتات عودة الحجاج

قال شريف سعيد، عضو لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة ورئيس لجنة السياحة الدينية، إن وفد مصغر من أعضاء اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة، سوف يتوجه للأراضى السعودية ، الاثنين المقبل، لعقد اجتماع مع وزير الحج السعودى، لبحث الترتيبات والاستعدادات النهائية لموسم الحج هذا العام 1437 هـ، بحضور قنصل مصر لدى جدة.

وأضاف " سعيد " فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع"، أنه سيتم مناقشة التوقيتات التى أعلنتها وزارة الحج عن عودة رحلات الحجاج والمقررة يوم 15 ذو الحجة، موضحاً أن تلك التوقيتات لا تتناسب مع الحجاج المتعجلين، خاصة برامج الحج الفاخر.

وأشار رئيس لجنة السياحة الدينية إلى أن مواعيد التفويج الجديدة ستؤدى لإرباك مغادرة الحجاج سواء إلى جده أو المدينة، ويجب وضع حلول وبدائل لحل أزمة التفويج.

غرفة شركات السياحة تطلق خدمة "واتس آب" للتواصل فى موسم الحج

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