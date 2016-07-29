بالصور.. مريدو المرسى أبو العباس من كل فج عميق يحتفلون بالزغاريد والشربات

مدد يا سيدنا مدد جينالك من بعيد ولبينا ندائك" كلمات ترددها سيدة وتدمع عيناها لرؤية ضريح سيدى المرسى أبو العباس التى جاءت خصيصاً من محافظة سوهاج لحضور احتفالات الليلة الختامية لمولد المرسى أبو العباس الذى يقع ضريحه فى الجهة المقابلة لشاطئ الأنفوشى فى قلب مدينة الإسكندرية.>مشاهد وقصص مختلفة للفئات البسيطة فى المجتمع المصرى التى تعشق آل البيت وتذهب اليهم كل عام للمباركة بهم، ثقافات بسيطة بدائية تشعر وكأنك فى عصر وزمن آخر لساعات قليلة داخل احتفالات المرسى أبو العباس بالإسكندرية.

أنوار وزغاريد وتوزيع شربات على المارة وتعطيرهم بالمسك علامات ترشدك لاحتفالات مولد المرسى أبو العباس أشهر مولد بمدينة الإسكندرية عروس البحر المتوسط والذى ينتظره اللآلاف من مريدية من كافة المحافظات والذين يصلوا بداية من اليوم الأول وحتى الليلة الختامية يستقرون بالساحة الداخلية لميدان المساجد بكافة أغراضهم ليس أمامهم سوى الصلاة والتعبد والتسبح بجوار الضريح ليتباركوا به ويلبون ندائه كما يعتقدون خاصة فى مولده الذى يتباركون به طوال العام.

وتقول أمنة عيد، من محافظة سوهاج أنها جاءت مع أبنائها وزوجها إلى مولد المرسى أبو العباس للمباركة به حسب اعتقادات زرعها فيها والدها وجدودها وهى المباركة بأولياء الله الصالحين والدعاء بجوار ضريحه والمشاركة فى حلقات المدح والذكر .

>وأضاف: "من صغرى لازم آجى مولد أبو العباس لأنه معروف بركاته فى الصعيد والناس بتجيله من كل مكان عشان يتباركوا بيه ويحلفون بيه ويلبون ندائه كل عام ".

>قد لا تعرف ميدان المساجد بالإسكندرية من تغيير معالمه والخيام المفروشة بالمنطقة المحيطة التى تأوى مئات المريدين للمرسى أبو العباس، وعلى الجانب الآخر تجد باعة لعب الأطفال والحلوى والمراجيح التى يقبل عليها الأطفال ويحبون الذهاب للموالد للاستمتاع بالألعاب التى تنتشر فى محيط المولد.

وتفاعل المئات من المريدين فى مولد سيدى المرسى أبو العباس فى الليلة الختامية واشتعال الاحتفالات والأجواء بالمديح وحلقات الذكر والابتهالات والأغانى الدينية فى السرادقات المخصصة للطرق الرفاعية والألفية والعباسية بالإضافة إلى الطريقة الحامدية الشاذلية .

وحضر الاحتفالات عدد من المريدين من محافظات الوجه القبلى والدلتا والتى تستمر حتى فجر غداً للاحتفال بـ"الصباحية" كما يطلق عليها المريدون فى الليلة الختامية للمرسى أبو العباس.

>وعقد مشيخة الطرق الصوفية مؤتمر قبل بدء الاحتفالات وحذر الشيخ جابر قاسم، وكيل المشيخه للطرق الصوفية بالإسكندرية، من التناحر والخصام والتحلى بالتآلف والوئام كما حث الإسلام واتسم بذلك أولياء الله الصالحين ، مشيراً إلى أسباب النزاع فى الأرض هى التى سببت فى الخصام والنزاع التى فسد أهلها فى الأرض.

وأضاف خلال كلمته بالاحتفالية بالليلة الختامية أن كلمه صوفى لها معانى وتفسير لكل حرف لابد أن يتسم المتصوف بها إلا وهى الصبر والصدق والصفاء و الوفاء والياء اذا كمل بها اسمه أضيفت إلى حضره مولاه .

حضر المؤتمر النائب محمد الكورانى وسكرتير حى الجمرك والشيخ أحمد عبدالباعث شيخ الطريقة الشاذلية وعدد من قيادات الأوقاف والطرق الصوفية بالإسكندرية .

وكانت قوات الأمن كثفت تواجدها فى محيط مسجد المرسى أبو العباس وانتشار لأفراد الأمن لتنظيم حركة السير فى ساحة المسجد بالإضافة إلى انتشار عربات الشرطة داخل وخارج حرم ميدان المساجد لتأمين الاحتفالات.

يذكر أن المرسى أبو العباس هو اسمه الأصلى هو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن حسن بن على الخزرجى الانصارى المرسىن واشتهر بلقب أبو العباس المرسى ، ولد بمدينة مرسية بالأندلس وفى عام 1242 اعتزم الحج مع والده وأسرته ولكن وهما فى طريقهما هبت ريح قوية غرقت المركب بالقرب من شواطئ تونس ونجا منها المرسى أبو العباس فاستقر فى تونس إلى حين مقابلته بالشيخ أبو الحسن الشاذلى وسافر معه إلى مصر واستقر بالإسكندرية واشتهر بحياة التصوف والعبادة واشتهر بحسن الخلق والالتزام وعلمه حتى وفاته عام 686 هجرياً ودفن بجوار البحر بمنطقة الأنفوشى .



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بنات تلعب بالمراجيح فى الليلة الختامية لمولد المرسى أبو العباس



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طفلة تلعب بالحصان الخشبى فى الليلة الختامية لمولد المرسى أبو العباس



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عائلة سكندرية تستمتع بالمراجيح بالليلة الختامية لمولد المرسى أبو العباس



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أطفال يلعبون بالمراجيح فى الليلة الختامية لمولد المرسى أبو العباس



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مظاهر البهجة بملاهى ابو العباس فى الليلة الختامية لمولد المرسى أبو العباس



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شاب يلعب النشان فى الليلة الختامية لمولد المرسى أبو العباس



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طفلة تلعب بالقطار المتحرك فى الليلة الختامية لمولد المرسى أبو العباس



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عائلة باطفالها يلعبون فى المراجيح فى الليلة الختامية لمولد المرسى أبو العباس



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اطفال يتزحلقون فى الليلة الختامية لمولد المرسى أبو العباس



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مواطنون سكندريون يلعبون بالملاهى الدائرية فى الليلة الختامية لمولد المرسى أبو العباس



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اطفال و شباب يلعبون بالملاهى الدائرية فى الليلة الختامية لمولد المرسى أبو العباس



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بائع الخروب يتجول بالملاهى بحثا عن شارين خروب يلعبون بالملاهى الدائرية فى الليلة الختامية لمولد المرسى أبو العباس



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ام تلاعب اطفالها بالمراجيح فى الليلة الختامية لمولد المرسى أبو العباس



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ساحة ملاهى ابو العباس ملئية بالأطفال فى الليلة الختامية لمولد المرسى أبو العباس



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باع البلونات يوزع بلونات على الاطفال فى الليلة الختامية لمولد المرسى أبو العباس



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أهالى تشترى حلوى المولد فى الليلة الختامية لمولد المرسى أبو العباس



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ساحة مسجد المرسى أبو العباس ملئية بالمريدين فى الليلة الختامية لمولد المرسى أبو العباس



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الأهالى تشترى لأولادها ألعاب فى الليلة الختامية لمولد المرسى أبو العباس



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أب يشترى لطفلته بلونة فى الليلة الختامية لمولد المرسى أبو العباس



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ساحة مسجد المرسى أبو العباس ملئية بالمريدين فى الليلة الختامية لمولد المرسى أبو العباس



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مريدى أبو العباس يوزعون شربات على زوار مقام مسجد المرسى أبو العباس



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إقبال مريدين المرسى أبو العباس على زيارة المقام



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بائع الفول و الحمص بساحة مسجد المرسى ابو العباس



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سيدة ترتدى قبعة " حبيبى يا رسول الله " فى الليلة الختامية لمولد المرسى أبو العباس



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زوار مقام مسجد المرسى أبو العباس بالمريدين فى الليلة الختامية لمولده



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قراءة القرآن فى حلقة ذكر مقام مسجد المرسى أبو العباس فى الليلة الختامية لمولده



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سيدات يطلبن البركة من مقام مسجد المرسى أبو العباس فى الليلة الختامية لمولده



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سيدة تقرأ القرآن داخل مقام مسجد المرسى أبو العباس فى الليلة الختامية لمولده



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أحدى مريديى " شيخ إبراهيم الدسوقى " يقوم بسقاية المريدين بماء الورد



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مدخل مقام مسجد المرسى أبو العباس



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طفلة ترتدى قبعة " حبيبى يا رسول الله " فى الليلة الختامية لمولد المرسى أبو العباس



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طفلة ترتدى قبعة " حبيبى يا رسول الله " فى الليلة الختامية لمولد المرسى أبو العباس

بالصور.. اشتعال الأجواء بمولد أبو العباس بالإسكندرية بحلقات الذكر والمديح

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