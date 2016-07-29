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9 فوائد لمشروب الميرمية تجعله بديلا للمسكنات

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9 فوائد لمشروب الميرمية تجعله بديلا للمسكنات 9 فوائد لمشروب الميرمية تجعله بديلا للمسكنات
يهمل الكثيرون فى تناول المشروبات الطبيعية وهو ما يمنعهم من الاستفادة بفوائدها التى تساعدهم على الحماية من الأمراض.

ومن بين هذه المشروبات "الميرمية" وتوضح فوائدها الدكتورة "علا محمد" أخصائية التغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة، قائلة: "جميع المشروبات الطبيعية مفيدة للجسم، وهى متوفرة فى كثير من الأماكن، وأصبحت الشركات تعبئها فى أظرف مثل الشاى حتى يسهل على الجميع اصطحابها معه".

وعن فوائد الميرمية، قالت الدكتورة "علا": "يحتوى عشب الميرمية على كثير من الفيتامينات والمعادن التى تساعد الفرد على مواجهة الأمراض،

ومن هذه الفوائد..


>1. تساعد على تعطيل الخلايا السرطانية لدى الإنسان.
>2. الميرمية تساعد على ضبط الحالة الهرمونية لدى النساء وخاصة عند سن اليأس.
>3. تعمل على تنظيف الرحم وحمايته من الالتهابات وتنشط المبايض لدى المرأة.
>4. تساعد على ارتخاء العضلات فهو يفيد كعلاج لمغص البطن.
>5. الميرمية يكمن استخدامها كغرغرة لتخفيف آلام الحلق الناتج عن الاحتقان الشديد وفى وقف نزيف اللثة.
>6. تحتوى الميرمية على حامض الروزمارينيك وهو مضاد قوى للالتهابات ويخفف الروماتيزم وتشنجات العضلات.
>7. الميرمية تخفف مستوى السكر فى الدم.
>8. تعمل على تخفيض الكوليسترول.
>9. تعمل على تنشيط الدورة الدموية.

وتحذر الدكتورة "علا" الأم المرضعة من تناول الميرمية لأنها توقف إدرار اللبن.

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