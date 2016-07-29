9 فوائد لمشروب الميرمية تجعله بديلا للمسكنات

يهمل الكثيرون فى تناول المشروبات الطبيعية وهو ما يمنعهم من الاستفادة بفوائدها التى تساعدهم على الحماية من الأمراض.إعلان - Ads إعلان - Ads
>1. تساعد على تعطيل الخلايا السرطانية لدى الإنسان.
>2. الميرمية تساعد على ضبط الحالة الهرمونية لدى النساء وخاصة عند سن اليأس.
>3. تعمل على تنظيف الرحم وحمايته من الالتهابات وتنشط المبايض لدى المرأة.
>4. تساعد على ارتخاء العضلات فهو يفيد كعلاج لمغص البطن.
>5. الميرمية يكمن استخدامها كغرغرة لتخفيف آلام الحلق الناتج عن الاحتقان الشديد وفى وقف نزيف اللثة.
>6. تحتوى الميرمية على حامض الروزمارينيك وهو مضاد قوى للالتهابات ويخفف الروماتيزم وتشنجات العضلات.
>7. الميرمية تخفف مستوى السكر فى الدم.
>8. تعمل على تخفيض الكوليسترول.
>9. تعمل على تنشيط الدورة الدموية.
ومن بين هذه المشروبات "الميرمية" وتوضح فوائدها الدكتورة "علا محمد" أخصائية التغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة، قائلة: "جميع المشروبات الطبيعية مفيدة للجسم، وهى متوفرة فى كثير من الأماكن، وأصبحت الشركات تعبئها فى أظرف مثل الشاى حتى يسهل على الجميع اصطحابها معه".
وعن فوائد الميرمية، قالت الدكتورة "علا": "يحتوى عشب الميرمية على كثير من الفيتامينات والمعادن التى تساعد الفرد على مواجهة الأمراض،
ومن هذه الفوائد..
>1. تساعد على تعطيل الخلايا السرطانية لدى الإنسان.
>2. الميرمية تساعد على ضبط الحالة الهرمونية لدى النساء وخاصة عند سن اليأس.
>3. تعمل على تنظيف الرحم وحمايته من الالتهابات وتنشط المبايض لدى المرأة.
>4. تساعد على ارتخاء العضلات فهو يفيد كعلاج لمغص البطن.
>5. الميرمية يكمن استخدامها كغرغرة لتخفيف آلام الحلق الناتج عن الاحتقان الشديد وفى وقف نزيف اللثة.
>6. تحتوى الميرمية على حامض الروزمارينيك وهو مضاد قوى للالتهابات ويخفف الروماتيزم وتشنجات العضلات.
>7. الميرمية تخفف مستوى السكر فى الدم.
>8. تعمل على تخفيض الكوليسترول.
>9. تعمل على تنشيط الدورة الدموية.
وتحذر الدكتورة "علا" الأم المرضعة من تناول الميرمية لأنها توقف إدرار اللبن.