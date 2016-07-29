مؤمن زكريا: الأهلي فقد 75% من قوته فجأة

أكد مؤمن زكريا جناح الأهلي، أن أداء الفريق تأثر في الفترة الاخيرة بغياب الثلاثي عبد الله السعيد ورمضان صبحي وإيفونا.

وصرح زكريا عبر قناة سي بي سي: "كنت أشكل مع اللاعبين الثلاثة هجوم الأهلي، وفجأة فقد الفريق ثلاثة أرباع القوة الهجومية".

وأضاف: "أنا وعبد الله السعيد سجلنا 11 هدفًا، وإيفونا 12 هدفًا، ورمضان صبحي 7 أهداف، بالتأكيد غيابهم مؤثر".

واستدرك: "ولكن وليد سليمان وصالح جمعة يؤديان بشكل جيد، ويحاولان العودة لمستواهما مع مرور المباريات".

وتطرق مؤمن زكريا للحديث عن مباراة الوداد، مؤكدًا أن الفوز كان مهمًا للغاية، لأن اللقاء كان بمثابة نهائي أفريقيا، وأي نتيجة غير الفوز كانت تعني خروج الفريق.

وأتم: "الأداء أمام الوداد لم يكن جيدًا، ولكن تفوقنا في بعض الفترات، ونجحنا في الحفاظ على الهدف، ولكن حققنا الأهم بحصد النقاط الثلاثة، وأتمنى أن تكون بداية للفوز بدوري الابطال".