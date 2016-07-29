هل مارتن يول ضعيف الشخصية؟ مؤمن زكريا يرد

قال مؤمن زكريا لاعب الاهلي، أن ما يتردد بشأن عدم قدرة مارتن يول المدير الفني للفريق على التعامل مع اللاعبين بحزم غير منطقي.

وتساءل مؤمن زكريا: "هل من يردد أن يول ضعيف الشخصية، تعامل معه أو تدرب تحت قيادته؟".

وأضاف عبر قناة "سي بي سي": "هذا كلام غير منطقي، فالرجل لن يعتمد على لاعب لا ينفذ التعليمات لأنه يحبه، ولن يبحث عن الفشل بنفسه".

وواصل: "مارتن يول شخص حازم للغاية، ويحظى بحب جميع اللاعبين، وشخصية جديرة بالنادي الأهلي".

كما حرص مؤمن زكريا على دعم زملائه حراس المرمى، مؤكدًا أن شريف إكرامي وأحمد عادل ومحمد الشناوي ومسعد عوض مميزون، وكل منهم قادر على تمثيل منتخب مصر.