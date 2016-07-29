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"دينية البرلمان":نتواصل مع الأوقاف وكبار العلماء لإنهاء أزمة الخطبة المكتوبة

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"دينية البرلمان":نتواصل مع الأوقاف وكبار العلماء لإنهاء أزمة الخطبة المكتوبة "دينية البرلمان":نتواصل مع الأوقاف وكبار العلماء لإنهاء أزمة الخطبة المكتوبة
أكد اللواء شكرى الجندى عضو لجنة الشئون الدينية بالبرلمان، أن اللجنة تتواصل مع وزراة الأوقاف وهيئة كبار العلماء لإنهاء أزمة الخطبة المكتوبة، مشيراً إلى أن الغرض هو أرضاء الله ورسوله والصالح العام لمصر.

وأضاف عضو لجنة الشئون الدينية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه لا يوجد طرفين أزمة فعلماء الأزهر هم خريجى الأزهر والقائمين بالعمل فى وزراة الأوقاف هم أيضاً خريجى الأزهر، مشيراً إلى أنه سيتم إنهاء الأزمة، وأنه يجب إنكار الذات وإعلاء مصالح الدولة.

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