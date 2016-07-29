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وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان: قرض صندوق النقد الدولى "شر لا بد منه"

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وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان: قرض صندوق النقد الدولى "شر لا بد منه" وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان: قرض صندوق النقد الدولى "شر لا بد منه"
وصف مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، قرض صندوق النقد الدولى، بأنه "شر لابد منه" خاصة فى ظل عجز الموازنة العامة وتراكم الأزمات الاقتصادية وانخفاض الاحتياطى النقد الأجنبى.

وأوضح وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن التنمية المستدامة تعنى الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، لافتًا إلى أن صندوق النقد الدولى اعتاد دوما وضع روشته إصلاح قاسية على المجتمع ويتم التفاوض عليها.

وأضاف "الشريف" فى مداخلة هاتفية لبرنامج "من حقى أتكلم" على قناة العاصمة، أن تحتاج لتمويل عاجل من خلال ذلك القرض، بالإضافة لمجموعة أخرى من القروض عن طريق البنك الأفريقى، مشيرا إلى مطالبته البنك المركزى ببيان حول قيمة القروض حتى عام 2030.


>- "اقتصادية البرلمان" تطالب الحكومة ببيان حول القروض المستحقة حتى عام 2030

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