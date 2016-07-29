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بالصور: حفل خيرى لدعم مدرسة الصم وضعاف السمع بإدفو

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بالصور: حفل خيرى لدعم مدرسة الصم وضعاف السمع بإدفو بالصور: حفل خيرى لدعم مدرسة الصم وضعاف السمع بإدفو
شهدت مدينة إدفو مساء اليوم، حفلا خيريا لدعم المدرسة الابتدائية للصم وضعاف السمع بالكلح شرق بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، بحضور لفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية. والمجتمع المدنى وأولياء أمور طلاب المدرسة، تضمن الحفل فقرات فنية وغنائية. كما دعى منظموا الحفل الخيرى بتقديم كافة أوجه الدعم لمدرسة الصم وضعاف السمع بالكلح شرق ورعاية تلاميذ المدرسة التى تخدم طلاب الصم وضعاف السمع بمناطق شمال محافظة أسوان، وطالبوا بسد العجز فى المدرسين وتوفير المستلزمات التعليمية الازمة بجانب تجديد وصيانة المدرسة ورفع كفاءة الفصول ودورات المياه وإنشاء تندات وتوفير عمال نظافة للمدرسة.

حفل-خيرى-لدعم-مدرسة-الصم-وضعاف-السمع-بإدفو--(1)

حفل-خيرى-لدعم-مدرسة-الصم-وضعاف-السمع-بإدفو--(2)

حفل-خيرى-لدعم-مدرسة-الصم-وضعاف-السمع-بإدفو--(3)

حفل-خيرى-لدعم-مدرسة-الصم-وضعاف-السمع-بإدفو--(4)

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