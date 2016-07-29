رئيس تنشيط السياحة: الإسكندرية بها 5 ملايين مصطاف يومياً

قال محمد حسين رئيس الهيئة العامة لتنشيط السياحة، إن المحافظة غير متأثرة حالياً بأزمة السياحة، ويوجد يومياً فى الإسكندرية 5 ملايين مصطاف. دافعين للسياحة الداخلية، سواء فى الفنادق أو المحلات التجارية والكافيهات .

وأضاف رئيس هيئة تنشيط السياحة، خلال احتفالية حملة: "نورت مصر بالإسكندرية" لتكريم الفنانة هالة صدقى إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، يتولى بنفسه، حل أزمة السياحة، وسيعقد اجتماع قريباً مع جميع الهيئات الخاصة بالسياحة، من وزارة السياحة وشركة مصر للطيران، والآثار والثقافة، والبرلمان للوقوف على حلول عملية لحل أزمة السياحة، التى من شانها إدخال العملة الصعبة للبلاد.

وقال حسين إن مهرجان إسكندرية السينمائى، هو فرصة لتنشيط السياحة، وسيتم عمل الدعاية للازمة للمهرجان ، بكامل طريق الكورنيش .

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