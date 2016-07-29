أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني -
الشرقية تُنكس أعلامها حدادا على أرواح ضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية -
صحة القليوبية: تطوير مستشفى قها المركزي بتكلفة 80 مليون جنيه -
«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه -
خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب -
ننشر تفاصيل أكبر حركة تغييرات إدارية في المصرية للاتصالات -
محافظ الإسكندرية: تفجير الكنيسة لن يشق الصف.. والجنازة كانت ملحمة -
مساء الأنوار - أحمد دويدار: مرتضى منصور رئيس نادي بدرجة مشجع -
مساء الأنوار: استطلاع رأي عن مصير عماد متعب مع الأهلي ، ومستقبل كوليبالي -
مساء الأنوار: لقاء مع أسامة عرابي عقب فوز أسوان على طلائع الجيش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ جنوب سيناء يستعرض مشروعات شركة المقاولون العرب ويشيد بالأداء

Google+ Print
محافظ جنوب سيناء يستعرض مشروعات شركة المقاولون العرب ويشيد بالأداء محافظ جنوب سيناء يستعرض مشروعات شركة المقاولون العرب ويشيد بالأداء
أثنى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناءعلى الأداء المتميز فى تنفيذ الأعمال بالمشروعات التى تقوم شركة المقاولون العرب فرع سيناء بتنفيذها بالمحافظة. جاء ذلك خلال الاجتماع مع المهندس مبارك منصور مبارك مدير فرع الشركة بسيناء حيث استعرضا سير تنفيذ الأعمال بجميع المشروعات التى تقوم الشركة بتنفيذها.

وصرح مبارك مدير فرع الشركة أن اللواء خالد فوده من أكثر المؤمنين بدور شركة المقاولون العرب فى خدمة الاقتصاد الوطنى والدولة المصرية، حيث قام سيادته بتذليل جميع المعوقات من أجل إنهاء وتسليم المشروعات وخاصة الخدمية قبل الموعد وجدير بالذكر أن الشركة تقوم بتنفيذ مشروعات طريق وادى وتير بقيمة تقديرية تزيد عن نصف مليار جنيه والطريق الأوسط (ابن سينا) بقيمة 120 مليون وطريق طابا نوبيع بقيمة 75 مليون جنيه واذاواج مدخل مدينة الطور 25 مليون جنيه مشروع إنشاء ورصف الطرق الداخلية للإسكان الاحتماعى بمدينة الطور 10 ملايين جنيه وأعمال مرافق الإسكان الاحتماعى 30 مليون جنيه وإعادة تأهيل طريق دهب نوبيع 45 مليون جنيه وأعمال صرف صحى خليج نعمة 18 مليون جنيه وأعمال خط المياه 48 مليون جنيه ومشروع حماية مخاطر انهيار هضبة أم السيد بشرم الشيخ بقيمة 80 مليون جنيه حضر اللقاء اللواء جمال مهدى مدير إدارة طرق بمحافظة جنوب سيناء.

مدير فرع الشركة المقاولون العرب بسيناء جنوب سيناء تنتهى من استراحات معلمى شرم الشيخ بتكلفة 2 مليون جنيه
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365