محافظ جنوب سيناء يستعرض مشروعات شركة المقاولون العرب ويشيد بالأداء

أثنى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناءعلى الأداء المتميز فى تنفيذ الأعمال بالمشروعات التى تقوم شركة المقاولون العرب فرع سيناء بتنفيذها بالمحافظة. جاء ذلك خلال الاجتماع مع المهندس مبارك منصور مبارك مدير فرع الشركة بسيناء حيث استعرضا سير تنفيذ الأعمال بجميع المشروعات التى تقوم الشركة بتنفيذها.

وصرح مبارك مدير فرع الشركة أن اللواء خالد فوده من أكثر المؤمنين بدور شركة المقاولون العرب فى خدمة الاقتصاد الوطنى والدولة المصرية، حيث قام سيادته بتذليل جميع المعوقات من أجل إنهاء وتسليم المشروعات وخاصة الخدمية قبل الموعد وجدير بالذكر أن الشركة تقوم بتنفيذ مشروعات طريق وادى وتير بقيمة تقديرية تزيد عن نصف مليار جنيه والطريق الأوسط (ابن سينا) بقيمة 120 مليون وطريق طابا نوبيع بقيمة 75 مليون جنيه واذاواج مدخل مدينة الطور 25 مليون جنيه مشروع إنشاء ورصف الطرق الداخلية للإسكان الاحتماعى بمدينة الطور 10 ملايين جنيه وأعمال مرافق الإسكان الاحتماعى 30 مليون جنيه وإعادة تأهيل طريق دهب نوبيع 45 مليون جنيه وأعمال صرف صحى خليج نعمة 18 مليون جنيه وأعمال خط المياه 48 مليون جنيه ومشروع حماية مخاطر انهيار هضبة أم السيد بشرم الشيخ بقيمة 80 مليون جنيه حضر اللقاء اللواء جمال مهدى مدير إدارة طرق بمحافظة جنوب سيناء.

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