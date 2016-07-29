أخبار ليبيا.. إعادة فتح ميناءى السدرة وراس لانوف لاستئناف تصدير النفط

أعلن حرس المنشآت النفطية فى ليبيا، أنه ستتم إعادة فتح ميناءى السدرة وراس لانوف، اليوم الجمعة، لبدء تصدير النفط الخام، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق مع حكومة الوفاق الوطنى الليبية.

وقال المتحدث باسم حرس المنشآت النفطية أسامة الحضيرى، أمس الخميس، لوكالة فرانس برس، أن "ميناءى راس لانوف والسدرة سيعاد فتحهما من أجل استئناف تصدير النفط الخام".

وأوضح أن "استئناف التصدير سيتم اليوم الجمعة رغم أن 48 % من الخزانات قد لحقت بها أضرار، وتم إغلاق هذين الميناءين منذ يناير 2016 بعد ان اشتعلت النيران فى خزاناتهما جراء هجمات تنظيم داعش