طرح مناقصات مرحلة الترام الثانية و 6 طرق رئيسة في دبي

طرحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عقد تصميم المرحلة الثانية من شبكة ترام دبي التي تربط بين نهاية المرحلة الأولى الحالية ومحطة مترو مول الإمارات على طريق الشيخ زايد.

وقالت مجلة ميد إن المرحلة الثالثة من شبكة الترام سوف تمتد من مول الإمارات على طول طريق جميرا إلى بيت الاتحاد عند تقاطع شارع الثاني من ديسمبر المعروف باسم شارع الضيافة سابقاً.

كما طلبت الهيئة من شركات المقاولات التقدم بعروضها لتنفيذ ست طرق رئيسة في الإمارة في موعد لا يتجاوز 11 أغسطس المقبل، باستثناء عقدين يسمح فيهما بتقديم العروض حتى 16 أغسطس، وتوفر شركة بارسونز الأميركية الخدمات الاستشارية للمشروع.

تدريب

من جهة ثانية، بدأت إدارة الموارد البشرية والتطوير في هيئة الطرق والمواصلات تنفيذ البرنامج التدريبي الصيفي (أجيال) الذي يتم من خلاله تدريب مجموعة من طلاب وطالبات المرحلتين الثانوية والجامعية، والذي تطلقه الهيئة سنوياً في إطار حرصها على غرس قيمة العمل واكتساب المهارات عند الطلبة، والذي يستمر حتى الحادي عشر من أغسطس المقبل.

وأكدت كوثر كاظم، مدير إدارة تنفيذي الموارد البشرية والتطوير في الهيئة، الحرص بشكل مستمر ومتواصل على تفعيل برنامج تدريبي صيفي للطلبة كل عام لاستقطاب أبناء الدولة من المرحلتين الثانوية والجامعية، من أجل تعزيز قيمة العمل وأهميته بداخلهم، وشغل أوقات فراغهم بالشكل الصحيح من خلال تأدية مهام عملية مفيدة للمستقبل، مشيرةً إلى أن التدريب الصيفي يُسهم في إكساب الطلبة الخبرات المتعددة من خلال دمجهم في مختلف القطاعات والمؤسسات والإدارات التابعة للهيئة، ما سيحقق الأهداف الموضوعة من أجله، من خلال تحفيزهم إلى العمل وغرس مختلف ا لمبادئ الرامية إلى خدمة المجتمع.

لقاء

وأوضحت أنه تم إجراء لقاء تعريفي للطلبة من قِبل مختصين في الإدارة، وذلك لمنحهم نبذة تعريفية عن الهيئة وفكرة متكاملة عن البرنامج الصيفي، إلى جانب تقديم نبذة عن برنامج البعثات الدراسية في الهيئة.

ولفتت إلى أنه سيتم تنظيم دورات تدريبية وزيارات ميدانية مختلفة للطلبة، سواء كانت داخلية كزيارة معرض إنجازات الهيئة الذي يضم أبرز وأهم المشروعات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية.