أمل العفيفي:منهاج عمل للانطلاق بالتعليم

أكدت أمل العفيفي الأمين العام لجائزة خليفة التربوية اعتزاز وتقدير الميدان التربوي لمبادرة التربية الأخلاقية، مشيرة إلى أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بإطلاق هذه المبادرة، وما تحمله من أهداف ترتبط بتعزيز قيمنا ومبادئنا الأصيلة يمثل ركيزة أساسية في بناء الطالب وترسيخ ولائه وانتمائه للوطن وقيادته الرشيدة.

وأوضحت العفيفي أن إطلاق ديوان صاحب السمو ولي عهد أبوظبي لهذه المبادرة التعليمية يعتبر نقطة تحول في منظومة التعليم، من خلال الربط بين عنصري التعليم والتربية، وما تحمله من قيم أخلاقية، تتوافق مع الهوية الثقافية والعادات والتقاليد الإماراتية الراسخة.

وقالت إن جائزة خليفة التربوية جعلت من محور القيم ركيزة أساسية في معايير تقييم المعلمين المبدعين المرشحين لمجالاتها في مختلف الدورات منذ انطلاقها في العام 2007.

ونوهت بأن رسالة الجائزة تتواكب مع هذه المبادرة، إذ ترتكز رؤية الجائزة على تعزيز التميز في الميدان التربوي، وتشجيع العاملين في الميدان بشقيه الجامعي، وما قبل الجامعي على التميز وإطلاق المبادرات والبرامج، التي ترتقي بالعملية التعليمية وتجسد القيم الأخلاقية محوراً أصيلاً في المجالات المطروحة للجائزة ومن هنا فإن مبادرة «التربية الأخلاقية» ستكون إضافة حيوية قوية نحو ترسيخ منظومة القيم الأخلاقية في الميدان التعليمي لدى مختلف عناصره من الطالب والمعلم والهيئة الإدارية وكذلك الأسرة.