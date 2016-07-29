أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني -
الشرقية تُنكس أعلامها حدادا على أرواح ضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية -
صحة القليوبية: تطوير مستشفى قها المركزي بتكلفة 80 مليون جنيه -
«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه -
خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب -
ننشر تفاصيل أكبر حركة تغييرات إدارية في المصرية للاتصالات -
محافظ الإسكندرية: تفجير الكنيسة لن يشق الصف.. والجنازة كانت ملحمة -
مساء الأنوار - أحمد دويدار: مرتضى منصور رئيس نادي بدرجة مشجع -
مساء الأنوار: استطلاع رأي عن مصير عماد متعب مع الأهلي ، ومستقبل كوليبالي -
مساء الأنوار: لقاء مع أسامة عرابي عقب فوز أسوان على طلائع الجيش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

جموع غفيرة في تشييع الطفلة سلامة

Google+ Print
جموع غفيرة في تشييع الطفلة سلامة جموع غفيرة في تشييع الطفلة سلامة

شيّعت جموع غفيرة، أمس، جثمان الطفلة المواطنة سلامة (تسعة أشهر) التي توفيت فجر أول من أمس متأثرة بإصابات تعرضت لها بعد الاعتداء عليها من قِبل خادمة كانت تعمل في منزل ذويها، وذلك في منطقة الرماقية في الشارقة، ما أدى إلى حدوث تلف في الدماغ وكسر بالجمجمة.

ووري جثمان الطفلة في مشهد حزين، وقد تقدم والدها جموع المشيعين، مؤكداً إيمانه بقضاء الله وقدره وثقته بالقضاء العادل الذي سيقتص لسلامة.

تعاطف

وأدى المصلون صلاة الجنازة على الطفلة في مسجد الصحابة، ثم نُقلت إلى المقبرة التي توافد لها عدد من أبناء الإمارة للمشاركة في التشييع، حيث شهدت قصة سلامة تعاطف أفراد المجتمع، فيما توافدت الجموع إلى منزل الأسرة لتقديم العزاء.

معزون

وطالب عدد كبير من المعزين بضرورة أن تنظر الجهات المسؤولة في آلية استقدام الخدم وتأهيلهم قبل البدء في العمل، داعين الأهالي إلى أخذ الحيطة والحذر منهن وعدم ترك الأبناء بعهدتهم.

وكانت الطفلة قد وصلت إلى قسم الطوارئ قبل أسبوعين تقريباً، وأجريت لها الفحوص اللازمة، وتبين أن نبضها متوقف، وأنها تعاني كسراً في الجمجمة ونزيفاً في الدماغ، ما استدعى تدخلاً جراحياً، إلا أن سوء وضعها الصحي العام حال دون ذلك، فتقرر وضعها على أجهزة التنفس الاصطناعي وتقديم أدوية لها، لكن قلبها الضعيف توقف عن الخفقان، لتعلن وفاتها في مستشفى القاسمي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية