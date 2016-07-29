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6 فوائد صحية عند اتباعك نظامًا غذائيًا نباتيًا.. أهمها تقوية المناعة

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6 فوائد صحية عند اتباعك نظامًا غذائيًا نباتيًا.. أهمها تقوية المناعة 6 فوائد صحية عند اتباعك نظامًا غذائيًا نباتيًا.. أهمها تقوية المناعة
يلجأ البعض إلى تناول نظام غذائى نباتى، وذلك بغرض إنقاص الوزن، بالإضافة إلى العديد من الفوائد الصحية الأخرى على الجسم .

ووفقا لتقرير نشره الموقع الهندى" بولد سكاى " فإن النظام الغذائى النباتى أكثر صحة، ويحتوى على المزيد من البروتينات النباتية التى تكون أكثر صحة من البروتينات الحيوانية ذات التأثيرات الضارة على الجسم، كما وجد أن النظام الغذائى النباتى له العديد من الفوائد الصحية على الجسم وتتضمن الآتى:

1. يساعد على إنقاص الوزن: وجدت الأبحاث أنه من السهل على الأشخاص الذين يتبعون نظاما غذائيا نباتيا إنقاص وزنهم بشكل سريع، لأنه لا يتكون من والسكريات.

2. يقلل من الإمساك: اتباع نظام غذائى نباتى يحتوى على ألياف عالية، لأنها تتكون أساسا من الخضار، وبالتالى فإنه يساعد على الحد من حالات الإمساك من تنظيم حركة الأمعاء.

3. يعزز من البكتيريا السليمة فى الأمعاء: لأن اتباع نظام غذائى نباتى يعزز من إنتاج البكتيريا الصحية التى تتواجد فى القولون، وبالتالى تمنع بعض الأمراض مثل حموضة المعدة وعسر الهضم .

4.يعزز الطاقة:أظهرت الدراسات والأبحاث أن الأشخاص الذين يتبعون نظاما غذائيا نباتيا لديهم مستويات طاقة أفضل، كما أن نظامهم الغذائى يحتوى على كميات أقل من الدهون .

5.يجعل نظام المناعة أفضل : الأشخاص "النباتيين" لديهم جهاز مناعة قوى، خاليا من المنتجات الحيوانية التى تحتوى على هرمونات وميكروبات تسبب الأمراض.

6. يجعل صحة العظام أفضل:لأن النظام الغذائى النباتى يحتوى على مستويات منخفضة من الأحماض، ويكون "النباتيين" لديهم كثافة عظام أفضل مقارنة بتناول اللحوم.

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