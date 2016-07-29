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مختبر مستشفى الولادة بمكة يحصل على شهادة الاعتماد الأميركي

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حصــل مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة ممثلاً في قسم المختبر على شهادة الاعتماد الأميركي من الكلية الأميركية لعلوم الأمراض ( CAP ).

وأعــرب مدير المستشفى الدكتور أنس سدايو عن سروره بهذا الإنجاز الذي يضاف إلى الإنجازات الطبية التي حققها المستشفى، مؤكداً أن هذا الاعتماد يتماشى مع استراتيجية المستشفى الهادفة إلى تقديم خدماتها التشخيصية طبقا لأعلى معايير الجودة العالمية، وبمستوى لا يقل عن نظيره في الدول المتقدمة.  من جانبه أوضح مدير الخدمات الطبية الدكتور هلال المالكي أن هذا الإنجاز هو ثمرة جهود العمل بروح الفريق الواحد، حيث تمكن قسم المختبر من اجتياز المتطلبات التي تؤهله للحصول على هذا الاعتماد الدولي من حيث طبيعة العمل الإداري وضبط الجودة وتحسين الأداء، إضافة إلى التجهيزات الطبية وتجهيزات السلامة جنباً إلى جنب مع المتطلبات الأخرى للاعتماد.

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