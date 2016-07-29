بالصور.. محنطات ضخمة بمتحف أقدم محطة أحياء بحرية بالوطن العربى فى الغردقة

على بعد مسافة قريبة من قلب مدينة الغردقة وبالقرب من كلية التربية على شاطئ البحر الأحمر تقع أقدم محطة أحياء بحرية فى الوطن العربى، حيث أسست فى عام 1928 فى عهد الملك فؤاد، وكانت تتبع فى بداية إنشاءها لجامعة الملك فؤاد.

تمتلك المحطة متحف شيد فى الثلاثينيات، كان المزار الوحيد فى البحر الأحمر حتى نهاية السبعينات، يمتلك المتحف كمية كبيرة من الأسماك والأحياء البحرية، ربما يكون من بينها المنقرض والنادر، ومن أهم تلك الكائنات أنواع مختلفة من القروش والأسماك الضخمة وما يطلق عليها بسمكة أم كرباج وعروسة البحر والسلاحف المختلفة.

تجول "اليوم السابع" داخل متحف معهد علوم البحار أو محطة الأحياء البحرية قديماً، فى مدخل متحف محطة الأحياء البحرية، تشاهد سمكة ضخمة، وعلى جانبى مدخل المتحف سمكة "المانتا راى" الطائرة أو ما تسمى بالنسبة للسكان المحللين "أم كرباج"، نظراً لتشابه زيلها بالكرباج، تم تحنيطها داخل المتحف على يد متخصصين قديماً.



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سمكة المانتا راى الضخمة



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ظهر سمكة المانتا راى داخل المتحف



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طيور بحرية محنطة



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سلاحف الترسة محنطة



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مجموعة أسماك بحرية مختلفة محنطة داخل المتحف



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سمكة نابليون الشهيرة محنطة بمتحف علوم البحار بالغردقة



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سلحفاء صقرية المنقار محنطة داخل مجسم للشعاب



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قرش الماكو محنط داخل متحف علوم البحار بالغردقة



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أسرة الدولفين محنطة داخل معهد علوم البحار



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حيوان الدوجنج الثدى أو كما يطلق عليه محليا "عروسة البحر"

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