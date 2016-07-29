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المرور: حواجز حديدية بمحيط إغلاق نفق سعد الدين الشاذلى بسبب أعمال تطوير

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المرور: حواجز حديدية بمحيط إغلاق نفق سعد الدين الشاذلى بسبب أعمال تطوير المرور: حواجز حديدية بمحيط إغلاق نفق سعد الدين الشاذلى بسبب أعمال تطوير
وضعت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء مجدى عز الدين الصادق، مساعد الوزير للمرور حواجز حديدية وعلامات إرشادية بمحيط أعمال غلق محور ونفق سعد الدين الشاذلى، لمدة يومين بسبب أعمال رفع كفاءة وتطوير الطريق، بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أمام الحركة المرورية للقادم من الطريق الدائرى وصولا إلى طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى مع انتشار الخدمات المرورية لمنع وقوع أى مرورية بمحيط منطقة الأعمال .

وأكد مصدر أمنى لـ"اليوم السابع"، أنه تم إجراء تحويلات مرورية لحركة السيارات بمنطقة الأعمال، لحين الانتهاء منها فى ظل انتشار الخدمات المرورية اللازمة بمحيط المنطقة، لمتابعة الحالة المرورية للمركبات مع رصد حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، وسحب أى كثافات مرورية تظهر بالمكان.

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مصر 365

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