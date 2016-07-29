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4 فوائد للجينسينج لا تعرفها.. أهمها يؤخر الشيخوخة ويزيد من كثافة الشعر

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4 فوائد للجينسينج لا تعرفها.. أهمها يؤخر الشيخوخة ويزيد من كثافة الشعر 4 فوائد للجينسينج لا تعرفها.. أهمها يؤخر الشيخوخة ويزيد من كثافة الشعر
يعتبر " الجينسينج" من النباتات المعمرة المنتشرة فى الصين وكوريا، وعرف عنه أنه مفيد للصحة العامة ويعمل على تعزيز قدرات الجسم ، إذ تتوفر فيه العديد من العناصر المضادة للأكسدة، والفيتامينات والمعادن التى تعزز من عمل وظائف الجسم وترفع الطاقة ويقدم موقع "searchhomeremedy" 5 فوائد للجينسينج:
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1-تحسين الجلد


>يؤخر ظهور علامات الشيخوخة على الجلد لأنه غنى بالمواد المضادة للأكسدة التى تتسبب فيها الملوثات البيئية ، والتى تعمل على ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد، وعند إدخال الجينسينج ضمن النظام الغذائى، أو استخدام مستحضرات عناية غنية بهذه المادة تعمل على تحسين شكل الجلد .
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2-علاج بقع الجلد


>نبات الجينسينج غنى بمادة الكولاجين التى تساعد على شفاء الجروح بشكل سريع ، بالإضافة إلى علاج البقع القاتمة على الوجه وعدم ترك آثار لها، مما يضفى على البشرة صفاء ونقاء .
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3-يوقف سقوط الشعر


>التطبيق الموضعى لنبات الجينسينج يحفز البصيلات لتوليد مسارات جديدة للشعر، كما يحسن الدورة الدموية للأنسجة الموجودة فى فروة الرأس فيمنع السقوط ويزيد من كثافة الشعر .
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4-يحارب الخلايا السرطانية


>أكدت العديد من الدراسات أن نبات الجينسنج له تأثير قوى على محاربة الأورام السرطانية، فهو يعزز مستويات الطاقة وزيادة المناعة فى الجسم، كما أنه قادر على رفع مستوى الأدرينالين فى الجسم، مما يعمل على تحسن المزاج ويزيل الإجهاد الذهنى .

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