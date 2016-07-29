بالصور.. محافظ مطروح يعلن عن مؤتمر ثان للاستثمار

أعلن اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، مساء اليوم الخميس، عن الإعداد لعقد مؤتمر مطروح الاقتصادى الثانى، خلال الفترة المقبلة، وأكد أن حجم الاستثمارات المتوقعة خلال المؤتمر الثانى ستفوق ما حققه المؤتمر الأول.

جاء ذلك خلال جلسة توقيع العقود النهائية لـ14 مشروعا استثماريا، بتكلفة إجمالية 70 مليار جنيه، بعد تأجيل 3 مشروعات، وذلك بقاعة مكتبة مصر العامة فى وسط مدينة مرسى مطروح.

حضر جلسة التوقيع المستثمرين العرب والأجانب، ومحمد خضير الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، والدكتور أيمن مرسى رئيس هيئة التنمية السياحية وأعضاء مجلس النواب بالمحافظة وعمد ومشايخ مطروح.

وأشار المحافظ، إلى أن اعتذار وزراء الاستثمار والتنمية المحلية والسياحة، عن الحضور نظرًا لارتباطهم بالتزامات طارئة بمجلس الوزراء وأضاف بأن توقيع العقود جاء عقب دراسة الحكومة لهذه المشروعات والانتهاء من الإجراءات القانونية وتخصيص الأراضى الخاصة بها، والتى سبق توقيع مذكرات تفاهم حولها خلال المؤتمر الاقتصادى، لتشهد منطقة الساحل الشمالي ومرسى مطروح وواحة سيوة.

وأكد "أبو زيد" أن مطروح تملك مقومات متنوعة، تؤهلها لأن تكون قاطرة الاستثمار لمصر، وأن هناك مشروعات عملاقة أخرى، يجرى دراستها من قبل الحكومة وإنهاء إجراءاتها القانونية لتتجاوز قيمة المشروعات 200 مليار جنيه.

وأضاف بأن محافظة مطروح، دخلت مرحلة التنمية الشاملة بالفعل، وإنهاء مرحلة التهميش وإهدار مواردها، وخلال سنوات قليلة ستصبح مقصدا سياحيا عالميا، ينافس أهم المدن السياحية العالمية، كما ستتحول إلى قبلة الاستثمار، تحقيقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة أن تتغير مطروح في كافة الوجوه.

وأشار محافظ مطروح أن المشروعات الاستثمارية الناتجة عن مؤتمر مطروح الاقتصادى، تم إدراجها ضمن خطة الحكومة، لأهمية وضخامة هذه المشروعات.



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محافظ مطروح خلال كلمته قبل توقيع العقود



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عدد من المستثمرين العرب والأجانب



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بدء جلسة توقيع العقود بالسلام الوطنى



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جانب من المستثمرين وحضور جلسة توقيع العقود



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مستثمرون سعوديون وإماراتيون وأجانب قبل توقيعهم العقود



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النائبان سليمان فضل العميرى وصلاح الدين عياد



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محافظ مطروح والرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار ورئيس هيئة التنمية السياحية

بدء توقيع العقود النهائية لـ14 مشروعا استثماريا بـ70 مليار جنيه فى مطروح

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