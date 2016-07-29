أوقاف سوهاج: خطبة الجمعة اليوم بعنوان "النظافة سلوك إنسانى متحضر"

قال الشيخ على طيفور وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج إنه تقرر أن يكون موضوع خطبة الجمعة اليوم بعنوان: "النظافة سلوك إنسانى متحضر".

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن الدعاة يتناولون الموضوع من خلال حديثهم عن اهتمام الإسلام بالنظافة وأن الإسلام دين قائم على النظافة والطهارة وأن النظافة عنوان المسلم في بدنه وثوبه وطيب رائحته وأن النظافة سلوك إنسانى متحضر، مشيرا إلى أنه تم التنبيه على الأئمة والخطباء الالتزام بالخطبة المكتوبة.

"أوقاف سوهاج": الخطبة المكتوبة تساعد على نشر الفكر الوسطى المستنير

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