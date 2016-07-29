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عبور 276 سفينة قناة السويس بحمولة 16.1 مليون طن خلال ستة أيام

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عبور 276 سفينة قناة السويس بحمولة 16.1 مليون طن خلال ستة أيام عبور 276 سفينة قناة السويس بحمولة 16.1 مليون طن خلال ستة أيام
قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، فى تصريحات صحفية، أن القناة شهدت عبور 276 سفينة بحمولة 16.1 مليون طن خلال ستة أيام بداية من السبت وحتى أمس الخميس.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، أن القناة شهدت يوم السبت عبور 42 سفينة من الاتجاهين بحمولة 2 مليون و700 ألف طن، حيث عبر من الشمال 21 سفينة بحمولة مليون و200 ألف طن، وكانت أكبر حمولة لسفينة الحاويات الدنماركية MARGRETHE MAERSK بحمولة 200 ألف طن قادمة من أسبانيا ومتجهة إلى سنغافورا، كما عبرت من الجنوب 21 سفينة بحمولة مليون و500 ألف طن وكانت أكبر حمولة من نصيب ناقلة البترول اليونانية SEA LION بحمولة 163 ألف طن قادمة من العراق ومتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشارت التقارير إلى أن يوم الأحد شهدت القناة عبور 36 سفينة بحمولة 2 مليون و100 ألف طن سفن حاويات من الاتجاهين، حيث شهدت قافلة الشمال عبور 19 سفينة بحمولة مليون طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب ناقلة الغاز الطبيعى التى ترفع علم جزر المارشال MOZA، بحمولة 165 ألف طن قادمة من إنجلترا ومتجهة إلى الإمارات العربية، وعبرت 17 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة) بحمولة مليون و100 ألف طن، وإن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الدنماركية MARIT MAERSK بحمولة 200 ألف طن قادمة من ماليزيا ومتجهة إلى أسبانيا.

وأكدت التقارير، أن قناة السويس شهدت يوم الأثنين عبور 48 سفينة بحمولة 2 مليون و500 ألف طن سفن حاويات من الاتجاهين، حيث شهدت قافلة الشمال عبور 20 سفينة بحمولة مليون و300 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات الليبيرية MSC JADE بحمولة 199 ألف طن قادمة من المغرب ومتجهة إلى سنغافورا، بينما عبرت 28 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة) بحمولة مليون و200 ألف طن، وإن أكبر حمولة كانت من نصيب ناقلة الغاز الطبيعى التى ترفع علم جزر المارشال ALSAMRIYA بحمولة 171 ألف طن قادمة من قطر ومتجهة إلى المملكة المتحدة.

وأوضحت التقارير أن قناة السويس شهدت يوم الثلاثاء عبور 54 سفينة بحمولة 3 مليون و500 ألف طن سفن حاويات من الاتجاهين وإن قافلة الشمال شهدت عبور 30 سفينة بحمولة 2 مليون و100 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الدنماركية MC KINNEY MOLLER MAERSK بحمولة 200 ألف طن قادمة من هولندا ومتجهة إلى سنغافورا، وعبرت 24 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة) بحمولة مليون و400 ألف طن، وإن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات البريطانية CMA CGM MAGELLAN بحمولة 160 ألف طن قادمة من ماليزيا ومتجهة إلى أسبانيا.

وأضافت التقارير، أن قناة السويس شهدت أمس الأربعاء، عبور 53 سفينة بحمولة 2 مليون و700 ألف طن سفن حاويات من الاتجاهين، وإن قافلة الشمال شهدت عبور 15 سفينة بحمولة 700 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات التابعة للوكسمبورج MAERSK SOFIA بحمولة 95 ألف طن قادمة من أمريكا ومتجهة إلى سنغافورا، وعبرت 38 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة) بحمولة 2 مليون طن وإن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الليبيرية MSC DITTE بحمولة 195 ألف طن قادمة من سنغافورا ومتجهة إلى فرنسا.

وأكدت التقارير، أن قناة السويس شهدت أمس الخميس، عبور 43 سفينة بحمولة 2 مليون و600 ألف طن سفن حاويات من الاتجاهين، وإن قافلة الشمال شهدت عبور 20 سفينة بحمولة مليون و400 ألف طن، وإن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات البنمية MSC BETTINA بحمولة 156 ألف طن قادمة من اليونان ومتجهة إلى ، وعبرت 23 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة) بحمولة مليون و200 ألف طن، وإن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات التى ترفع علم هونج كونج CSCL STAR بحمولة 157 ألف طن قادمة من ماليزيا ومتجهة إلى فرنسا.

عبور 43 سفينة قناة السويس بحمولة 2.6 مليون طن
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مصر 365

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