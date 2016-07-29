محامى زينة: لم نعرض التصالح مع عز.. ومستمرون فى اجراءات دعوى الخلع

قال معتز الدكر، محامى الفنانة زينة، أن ما نشر حول التصالح مع أحمد عز، خلال دعوى الخلع ليس له أى أساس من الصحة، مشددا على أن جميع الأخبار المتدوالة فى هذا الشأن خاطئة، وما تم تقديمه لهيئة المحكمة إعلان بعرض الصلح، لوجود أبناء، وهو إجراء يتم تقديمه للمحكمة حتى تستكمل القضية التى رفعتها "زينة" ضد الفنان "عز" .

و أضاف فى تصريحات لـ " اليوم السابع" أن تقديم إعلان عرض الصلح للمرة الأولى والثانية، طبقا لإجراءات القانون 1 لسنة 2000، بشأن التطليق خلعا، كان سيعد مخالفا للقانون، حتى تسير الدعوى بشكل قانونى، مثل حضورها للجلسة الماضية، والدليل على ذلك أنها حضرت بشخصها، مشددا : "ليس هناك نية للتصالح، زينة رفضت الصلح، وتنازلت على كافة حقوقها المالية الشرعية".

وأوضح محامة زينة، أنه قدم إعلان تقصير فى الدعوى، ما جعل الجلسة التى كان مقررا لها 18 سبتمبر المقبل، تعقد فى 24 يوليو الجارى، قدم خلالها أيضا إعلان بعرض الصلح للمرة الثانية طبقا للقانون، حتى يكتمل سير الدعوى بشكل قانونى، حسب المادة 20 من القانون 1 لسنة 2000

وأوضح محامى الفنانة، أنه قدم إعلان بالتقصير، من المفترض عرضه فى الجلسة المقرر انعقادها 18 سبتمبر المقبل، ويعد إعلان بعرض الصلح للمرة الثانية و إعلان بالتقصير، و تم عقدها جلسة 24 يوليو الحالى وفقا للقانون و المادة 20 من القانون 1 لسنة 2000 ، و الذى ينص على أن يعلن عرض الصلح للمرة الأولى فى حالة عدم وجود أبناء، وإعلانه للمرة الثانية إذا كان هناك أولاد، أو صلات فهذا هو الشكل القانونى للمادة و ليس كما يزعم وكيل الفنان أحمد عز.

دفاع زينة للمحكمة: طلب عز التصالح إقرار منه بصحة الزواج والنسب

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