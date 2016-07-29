انطلاق أول رحلة حج سياحى 28 أغسطس.. و"التضامن" تبدأ تفويج حجاجها 29

أعلنت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، عن انطلاق أولى رحلات حجاج التضامن الاجتماعى فى 29 أغسطس المقبل، جاء ذلك على هامش تكريم الطالب "أبانوب عادل" الأول على المكفوفين بالثانوية العامة، أمس الخميس، بمقر الوزارة.

ومن جانبه، أكد أيمن عبد الموجود مدير المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة بوزارة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة تعمل حالياً على توثيق العقود الخاصة ببعثة الحج لـ10 آلاف حاج، على المسار الإلكترونى مع السعودية، كما تعمل فى نفس السياق على إنهاء إجراءات الجوازات مع وزارة الداخلية لرفعها إلى الجانب السعودى واستخراج التأشيرات.

وأشار إلى أن فترة الحج تستمر 26 يوماً لجميع الحجاج، موضحاً أن وزارة التضامن خصصت مكتب لشركة مصر للطيران بالوزارة خلال الفترة الحالية، للانتهاء من تذاكر الحجاج، وسيقوم كل مسئول بمديرية التضامن الموجودة بـ27 محافظة بتسلم التذاكر الخاصة بالحجاج فى محافظته من الوزارة وتوزيعها عليهم.

وعلى جانب آخر، أعلن صبح عبد الفتاح، مدير عام النقل السياحى بوزارة السياحة، عن سفر أولى رحلات الحج البرى يوم 28 أغسطس المقبل والموافق 25 ذو القعدة، وتستمر حتى الأول من ذو الحجة، مشيراً إلى بدء إجراءات الفحص الفنى والسياحى لـ300 أتوبيس للتأكد من صلاحيتها لنقل حجاج البر التابعين للحج السياحى وعددهم 10 آلاف حاج.

وأشار عبد الفتاح إلى أن الضوابط التى اعتمدها وزير السياحة يحيى راشد، اشترطت ألا يقل موديل الأتوبيس المقال لحجاج البرى عن عام 2009، وأن يكون مزود بجهاز الـGPS ومحدد السرعة لضمان حداثة الموديل لتقديم خدمة أفضل لحجاج البر على ألا يزيد حمولة الأتوبيس عن 40 راكب.

وأوضح أن عمليات الفحص تتم بمجمع الشرطة للسيارات بمدينة نصر، إذ يشمل الفحص الفنى التأكد من سلامة الفرامل وحركة الموتور والإشارات والكاوتش ومقاعد الأتوبيس وغيرها من الجوانب الفنية بالإضافة للفحص السياحى الخاص بموديل الأتوبيس ومدى توافر الاشتراطات السياحية.

وتابع " عبد الفتاح" أنه بالنسبة لسائقى الأتوبيسات فإنهم يخضعون أيضاً للكشف الطبى بمستشفى الشرطة، للتأكد من سلامتهم الصحية وقدراتهم على تحمل مشاق هذه الرحلة وخلوهم من المواد المخدرة والكحوليات والأمراض، التى قد تعرضهم لأى مخاطر خلال الرحلة مثل ارتفاع السكر أو الضغط.

وأوضح أن الضوابط تشترط وجود سائقين اثنين لكل أتوبيس، أحدهما أساسى والآخر احتياطى نظراً لطول الرحلة، ويتم شغل 40 مقعداً فقط بكل أتوبيس وتترك باقى المقاعد للحقائب وأمتعة الحجاج.

وأشار " عبد الفتاح "إلى أن اللجان الوزارة ستكون متواجدة فى "ميناء نويبع" بجنوب سيناء ، وميناء "العقبة "بالأردن ثم منفذ "حالة عمار" على الحدود السعودية الأردنية، اعتباراً من 25 ذو القعدة المقبل، مشيراً إلى مركز معلومات النقل السياحى سيقوم بمتابعة حركة الأتوبيسات من خلال عمل لجان المذكورة .

وزيرة التضامن تعلن انطلاق أول بعثة حج 29 أغسطس

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