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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بجميع محافظات مصر

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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بجميع محافظات مصر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بجميع محافظات مصر
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة، طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على الوجه البحرى والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة جاف على جنوب الصعيد نهاراً لطيف ليلاً، وتنشط الرياح الشمالية الغربية على معظم الأنحاء خاصة جنوب البلاد وعلى خليج السويس والبحر الأحمر؛ ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

بالنسبة لحالة البحر المتوسط؛ فهى معتدلة مع ارتفاع الموج ما بين متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :
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الصغرى العظمى

القاهرة 25 35
>الإسكندرية 24 31
>مطروح 23 31
>بورسعيد 24 30
>دمياط 24 31
>بلطيم 24 30
>الإسماعيلية 25 35
>السويس 25 36
>العريش 23 32
>نخل 20 35
>طابا 21 35
>الطور 26 35
>مرسى علم 28 39
>الغردقة 28 40
>شرم الشيخ 30 38
>رفح 22 31
>كاترين 19 35
>سيوة 25 40
>المنيا 24 36
>الفيوم 24 36
>رأس سدر 24 38
>أبوسمبل 27 40
>وسط الدلتا 24 36
>أسيوط 24 37
>سوهاج 25 38
>الأقصر 27 41
>أسوان 28 42
>شلاتين 29 39
>حلايب 30 37
>الوادى الجديد 27 40
>قنا 27 41
>نويبع 29 40
>السلوم 22 32

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