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ضبط 4500 كيلو سكر تموينى داخل مصنع يعيد تعبئته فى الإسماعيلية

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ضبط 4500 كيلو سكر تموينى داخل مصنع يعيد تعبئته فى الإسماعيلية ضبط 4500 كيلو سكر تموينى داخل مصنع يعيد تعبئته فى الإسماعيلية
تمكنت مباحث بالإسماعيلية من 4500 كيلو سكر تموينى مدعم داخل مصنع، يعيد تعبئته بعد استبدال الأكياس التموينية بأخرى تحمل اسم المصنع.

كان اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من اللواء محمود خليل مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بورود معلومات للعقيد ولاء رضوان رئيس مباحث التموين، والمقدم عادل الجزار وكيل المباحث، مفادها تحصل " فتحى. أ. ع" 24 سنة المدير المسئول عن مصنع الوروارى لتعبئة السكر ، على كمية مدعمة قبل الدولة ، توزع فى منظومة السلع التموينية على المواطنين ، ويقوم بإعادة تعبئته وبيعه سكر حر، والإستفادة من فرق الأسعار.

بإجراء التحريات، أكدت صحة المعلومات الواردة ، وأضافت بأن المصنع المشار إليه يسمى مصنع الوروارى لتعبئة السكر الكائن بناحية الواصفية ــ دائرة مركز أبوصوير، فتم إعداد مأمورية من قسم التموين بالإشتراك مع اللجنة المشكلة من مديرية التموين لمداهمة المصنع المشار إليه ، وبتفتيشه عثر كمية كبيرة من سكر التموين المدعم بلغ إجمالى وزنها حوالى ( 4.500 طن).

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات ، وبمواجهته اعترف بقيامه بإعادة تعبئة السكر التموينى وبيعه بالأسواق بالسعر الحر.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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