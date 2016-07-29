إمام مسجد بالشروق يتهم مفتش المنطقة بـ"عضه" داخل الجامع بسبب 50 جنيه

تقدم الشيخ السيد الحسينى متولى محمود، إمام وخطيب مسجد السيدة زينب بمدينة الشروق، ببلاغ رسمى إلى قسم شرطة الشروق بالقاهرة، ضد مفتش المنطقة يتهمه فيه بالاعتداء عليه بالضرب، وإصابته بكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.

واتهم إمام مسجد السيدة زينب بالشروق، مفتش المساجد الشيخ محمود عبد الباقى، بضربه، داخل المسجد، لطلبه 50 جنيه من الإمام، الذى رفض، فقام بالاعتداء عليه بالضرب، وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 3619 جنح الشروق لعا 2016، وذلك لتوقيع الكشف الطبى على الشاكى.

وقامت مستشفى الشروق، بتوقيع الكشف الطبى على إمام مسجد السيدة زينب بالشروق، أمس الأربعاء، وأثبتت فى تقرير رسمى إصابته بـ"عضة" فى ذراعه اليمنى، وتمزق فى أربطة أصبع بيده اليسرى، وبعض الأصابات الخفيفة.

وقال الخطيب، أنه توجه بالشكوى إلى وكيل الوزارة مرتين منذ 4 أشهر، وتضمنت العديد من المخالفات، أبرزها: وجود جمعية أهلية بالمسجد لها توجهات سياسة، تستغل المسجد فى جمع تبرعات، وطلب من الإدارة وقف نشاطها وإبعاد صناديق التبرعات من المسجد، فرفضت لأنها تحصل مبالغ مالية منهم، وقاموا بتعين خطيب أهلى حتى تتمكن الجمعية من التوسع على حساب المسجد.

وقال إمام مسجد السيدة زينب بالشروق، إن مدير الإدارة يطلب 150 جنيه فى الخطبة أثناء افتتاح أى مسجد، والمفتش يطلب 100 جنيه أو سيارة تنقله للتفتيش على المساجد.

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