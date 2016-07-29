مصرع طفل تحت عجلات سيارة نقل بكفر الشيخ

لقى محمد عبدالحميد محمد شواف 3 سنوات مصرعه دهسًا أسفل عجلات سيارة نقل، بسبب سقوطه من دراجة نارية يقودها والده أثناء مرافقته له بمدينة بيلا بكفر الشيخ، وتم نقله لمشرحة مستشفى بيلا المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى مدير أمن كفر الشيخ، اللواء سامح مسلم، إخطارًا من اللواء أشرف ربيع مدير إدارة البحث الجنائي، بمصرع" محمد عبدالحميد محمد شواف 3سنوات صدمته سيارة نقل أثناء مرافقته لوالده حال استقلالهما دراجته النارية بمدينة ، قام قائد السيارة بتسليم نفسه لقسم شرطة بيلا. تم نقل جثة الطفل إلى مستشفى بيلا المركزي، وبتوقيع الكشف الطبي عليه تبين أن سبب الوفاة إصابته بكسر فى قاع الجمجمة تحرر محضر بالواقعة.

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