اخبار فرنسا.. تنظيم "داعش" ينشر فيديو لأحد منفذى الهجوم على كنيسة فرنسا

نشرت وكالة أعماق المرتبطة بتنظيم داعش اليوم الخميس مقطع فيديو قالت إنه لأحد شخصين هاجما كنيسة فى شمال فرنسا هذا الأسبوع ظهر فيه وهو يحث جميع المسلمين على تدمير هذا البلد.

وفى فيديو تم تسجيله قبل الهجوم خاطب عبد الملك بوتيجان -الذى تأكد بشكل رسمى أنه كان واحدا من شخصين قاما بذبح قس فى الهجوم قبل أن تقتله الشرطة بالرصاص- الرئيس الفرنسى فرانسوا أولوند ورئيس وزرائه مانويل فالس بشكل مباشر.

وقال الرجل الذى تزعم وكالة أعماق أنه بوتيجان فى التسجيل "لقد تغير الزمان. ستعانون مما يعانى منه الإخوة والأخوات. سندمر هذا البلد."، وأضاف "أيها الإخوة.. اخرجوا بالسلاح الأبيض.. بأى شيء تحتاجونه وهاجموهم واقتلوهم جميعا" مطالبا المسلمين بمهاجمه الدول المشاركة فى التحالف الدولى الذى يستهدف متشددين إسلاميين فى سوريا، ولم يتسن لرويترز التحقق من مصداقية الفيديو

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