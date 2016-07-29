برج الدلو حظك اليوم الجمعة 29 يوليو

برج الدلو على الصعيد المهني:
>كل شىء مر بسلام فى مكان عملك خلال الفترة الماضية وهذا ما أعطاك ثقة زائدة بالنفس، عليك أن تأخذ خطوة إلى الوراء وتحدد ما هى أولوياتك حقا وما يمكن أن تحققه.
على الصعيد العاطفي:
>تؤثر ضغوطاتك فى العمل على علاقتك بشريك حياتك فى الوقت الحالي، فعليك أن تفصل تماما بين علاقتك العاطفية وبين حياتك المهنية، سيدعمك شريك حياتك ويقف بجانبك حتى اذا اخذ هذا الامر وقتاً طويلاً.
برج الدلوعلى الصعيد الصحي:
>قد تتعرض لبعض الإصابات الخفيفة اليوم، لذلك توخى الحذر خاصة عندما تعبر الشارع، وعليك أن تعرف قد تكون حذرا بالشكل الكافى لكن تقع حادثة بسبب أخطاء الآخرين، بعض من الحذر يحميك من أى خطر.
توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:
>بعض من الأمور غير المتوقعة سوف تطلب منك اليوم ، سوف تستطيع أن تنظم هذه الأمور، قد يكون هذا الأمر متعلق بزيارة بعض الضيوف أو العملاء و أن يطلب منك مديرك بعض الأعمال فى آخر لحظة، أى إن كان الموقف فستستطيع أن تتعامل مع هذه الأمور بشكل جيد.