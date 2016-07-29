حظك اليوم برج العذراء

برج العذراء على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج العذراء على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

>حالتك النفسية السيئة تمنعك عن تنفيذ كثير من مشروعاتك وخططك المهنية التى بحثت عن سبل تنفيذها منذ فترة طويلة، التعاون مع شخصيات جديدة فى العمل يساعدك على تطوير أفكارك والتفكير خارج الصندوق، ستحل أزماتك سريعاً بعد أن تتعافى و تعود بعدها إلى ريادتك المعهودة.>قراراتك العاطفية مذبذبة وتواجه صراعاً عنيفاً بين صوت قلبك وعقلك، أنت محاط بعدد من الأشخاص الذين يكنون لك مشاعر قوية لكنك لا تشعر مع أى منهم بالشعرو الذى تبحث عنه دائماً، لن تتمكن من نسيان ذكرياتك وستظل تتعامل معها بحدسك فقط.>حساسية الصدر وضيق التنفس سيرافقوك هذه الفترة ابتعد عن رائحة الدخان و المعطرات حتى لا تزيد من مشكلاتك الكحة تعيقك عن النوم ليلاً بشكل منتظم والالتزام بتعليمات الطبيب أمر حتمى هذه الفترة فلا تتكاسل حتى تتعافى سريعاً و تبتعد عن الأزمات.>يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء أن يتعامل مع الأوضاع العملية بشىء من الحكمة والصبر والتحدى والإصرار على العودة إلى مستواه المعهود عنه فى العمل لا يمكن أن يترك مولود العذراء نفسه ليكون فريسة للفشل ويحتاج إلى إعادة هيكلة أفكاره والتعاون مع شخصيات جديدة تفتح آفاق كثيرة من التفكير.