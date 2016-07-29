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حظك اليوم برج العذراء

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حظك اليوم برج العذراء حظك اليوم برج العذراء

على الصعيد المهني:


>حالتك النفسية السيئة تمنعك عن تنفيذ كثير من مشروعاتك وخططك المهنية التى بحثت عن سبل تنفيذها منذ فترة طويلة، التعاون مع شخصيات جديدة فى العمل يساعدك على تطوير أفكارك والتفكير خارج الصندوق، ستحل أزماتك سريعاً بعد أن تتعافى و تعود بعدها إلى ريادتك المعهودة.

على الصعيد العاطفي:


>قراراتك العاطفية مذبذبة وتواجه صراعاً عنيفاً بين صوت قلبك وعقلك، أنت محاط بعدد من الأشخاص الذين يكنون لك مشاعر قوية لكنك لا تشعر مع أى منهم بالشعرو الذى تبحث عنه دائماً، لن تتمكن من نسيان ذكرياتك وستظل تتعامل معها بحدسك فقط.

برج العذراء على الصعيد الصحي:


>حساسية الصدر وضيق التنفس سيرافقوك هذه الفترة ابتعد عن رائحة الدخان و المعطرات حتى لا تزيد من مشكلاتك الكحة تعيقك عن النوم ليلاً بشكل منتظم والالتزام بتعليمات الطبيب أمر حتمى هذه الفترة فلا تتكاسل حتى تتعافى سريعاً و تبتعد عن الأزمات.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:


>يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء أن يتعامل مع الأوضاع العملية بشىء من الحكمة والصبر والتحدى والإصرار على العودة إلى مستواه المعهود عنه فى العمل لا يمكن أن يترك مولود العذراء نفسه ليكون فريسة للفشل ويحتاج إلى إعادة هيكلة أفكاره والتعاون مع شخصيات جديدة تفتح آفاق كثيرة من التفكير.
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مصر 365

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