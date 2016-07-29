أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني -
الشرقية تُنكس أعلامها حدادا على أرواح ضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية -
صحة القليوبية: تطوير مستشفى قها المركزي بتكلفة 80 مليون جنيه -
«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه -
خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب -
ننشر تفاصيل أكبر حركة تغييرات إدارية في المصرية للاتصالات -
محافظ الإسكندرية: تفجير الكنيسة لن يشق الصف.. والجنازة كانت ملحمة -
مساء الأنوار - أحمد دويدار: مرتضى منصور رئيس نادي بدرجة مشجع -
مساء الأنوار: استطلاع رأي عن مصير عماد متعب مع الأهلي ، ومستقبل كوليبالي -
مساء الأنوار: لقاء مع أسامة عرابي عقب فوز أسوان على طلائع الجيش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج السرطان

Google+ Print
حظك اليوم برج السرطان حظك اليوم برج السرطان

على الصعيد المهني:


>الأمور لن تعود إلى طبيعتها بسبب انفعالاتك غير المبررة، تصتنع كثير مع المشكلات وتشعر أن الجميع يضطهدك لا يمكن أن تتعامل مع المحيطين بك بنفس الأسلوب، وتحتاج إلى معرفة عيوبك أولاً لتعرف كيف تحل مشكلاتك فى العمل واحرص على التعاون مع الزملاء وكسر انطباع التعالى المأخوذ عنك.

على الصعيد العاطفي:


>الحب بالنسبة لك يعنى الامتلاك تتعامل مع الحبيب وفقاً لحاجتك المزاجية وتنتظر دائماً ردود أفعال إيجابية دون أن تفكر فى الحالة النفسية لشريك حياتك، انتظار الإجابيات مع الأفعال السلبية لن يقودك إلا إلى فقدان علاقتك بشريك حياتك، تعامل مع المواقف بمرونة ولا تستمع كثيراً لصوت عنادك.

برج السرطان على الصعيد الصحي:


>لايمكنك تحمل ألام الأسنان كثيراً تحتاج إلى زيارة عاجلة للطبيب، واستخدام المسكنات الطبيعية مثل القرنفل، ابتعد عن السكريات و المشوربات المنبهة، ولا تهمل فى علاجك كى لا تتفاقم المشكلات عليك ويصعب حلها بعد ذلك.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:


>يتوقع علماء الفلك لمولود برج السرطان أن يعيش حالة نفسية سيئة بسبب المشكلات المتراكمة فى العمل تحتاج إلى أخذ قسط كبير من الراحة و تبتعد عن الأجواء المتوترة التى تقودك إلى افتعال مشكلات كثيرة مع المحيطين بك، لا تتمادى فى أفعالك الغامضة مع الحبيب حتى لا تندم على فقدانه.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى