حظك اليوم برج السرطان

برج السرطان على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج السرطان على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

>الأمور لن تعود إلى طبيعتها بسبب انفعالاتك غير المبررة، تصتنع كثير مع المشكلات وتشعر أن الجميع يضطهدك لا يمكن أن تتعامل مع المحيطين بك بنفس الأسلوب، وتحتاج إلى معرفة عيوبك أولاً لتعرف كيف تحل مشكلاتك فى العمل واحرص على التعاون مع الزملاء وكسر انطباع التعالى المأخوذ عنك.>الحب بالنسبة لك يعنى الامتلاك تتعامل مع الحبيب وفقاً لحاجتك المزاجية وتنتظر دائماً ردود أفعال إيجابية دون أن تفكر فى الحالة النفسية لشريك حياتك، انتظار الإجابيات مع الأفعال السلبية لن يقودك إلا إلى فقدان علاقتك بشريك حياتك، تعامل مع المواقف بمرونة ولا تستمع كثيراً لصوت عنادك.>لايمكنك تحمل ألام الأسنان كثيراً تحتاج إلى زيارة عاجلة للطبيب، واستخدام المسكنات الطبيعية مثل القرنفل، ابتعد عن السكريات و المشوربات المنبهة، ولا تهمل فى علاجك كى لا تتفاقم المشكلات عليك ويصعب حلها بعد ذلك.>يتوقع علماء الفلك لمولود برج السرطان أن يعيش حالة نفسية سيئة بسبب المشكلات المتراكمة فى العمل تحتاج إلى أخذ قسط كبير من الراحة و تبتعد عن الأجواء المتوترة التى تقودك إلى افتعال مشكلات كثيرة مع المحيطين بك، لا تتمادى فى أفعالك الغامضة مع الحبيب حتى لا تندم على فقدانه.