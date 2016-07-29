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الفتيات البالغات بعد عمر 12 عامًا يعيشن حتى سن الـ 90

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الفتيات البالغات بعد عمر 12 عامًا يعيشن حتى سن الـ 90 الفتيات البالغات بعد عمر 12 عامًا يعيشن حتى سن الـ 90
نتائج جديدة ومثيرة تهم كل النساء حول العالم، إذ كشفت دراسة علمية حديثة أن الفتيات اللاتى يدخلن سن البلوغ بعد 12 عامًا هم أكثر عرضة للعيش حتى سن الـ 90.

وأوضح الباحثون فى الدراسة التى نشرت مؤخراً عبر موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن المرأة التى تتعرض لانقطاع الطمث المبكر يسرع تدهور جسدها، ويرفع خطر الموت المبكر.

ووجد الباحثون أن بدء فترة الحيض أو الدورة الشهرية بعد مرور 12 عاماً من العمر، تقلل تعرض النساء إلى العديد من الظروف الصحية، مثل أمراض القلب والشرايين ومرض السكر من النوع 2.

وقال مؤلف الدراسة الدكتور ألادين شادياب، من كلية الطب بجامعة كاليفورنيا : "إن تحقيق طول العمر هو هدف الصحة العامة لذلك الكثير منا يسأل" كيف يمكننى العيش لفترة أطول؟ ".

ولتأكيد نتائج الدراسة، تتبع الباحثون ما يقرب من 16 ألف من النساء بعد سن اليأس لأكثر من 21 عاماً، ووجدوا أن 55% وصلن إلى سن التسعين بسبب تأخر بلوغهن.

جدير بالذكر أن دراسة علمية حديثة نشرت مؤخراً أظهرت أن انقطاع الطمث فى وقت مبكر قبل سن 46 يرفع خطر الإصابة بمرض السكر من النوع 2 بمعدل 25%، أما النساء اللاتى يعانين من انقطاع الطمث بعد سن 55 عاماً ترتفع لديهن احتمالات الإصابة بالمرض بمعدل 40%.


>- دراسة: انقطاع الطمث المبكر أو المتأخر يرفع خطر الإصابة بالسكر بنسبة 25%

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