حظك اليوم برج الجدى

الجدى على الصعيد المهني:

>الحظ يبتسم لك والأجواء المهنية تساعدك على الإبداع وطرح الأفكار الجديدة التى تجعلك محل إعجاب رؤسائك فى العمل، أنت من الشخصيات التى لا تفضل التعامل مع الضغط والأجواء المتوترة، الفرصة حالياً متاحة لتنفيذ مشروعات طرحت أفكارها من قبل والترقيات فى طريقها إليك. على الصعيد العاطفي:

>ذكريات لا تغيب عند لكنها دائماً تأخذك إلى أشياء بعيدة وأشخاص قد رحلوا عنك منذ فترات، بالرغم من وفائك لأصدقائك إلا أن كثيرين منهم لا يتعاملون معك بنفس الطريقة لا تحتاج إلى لبذل مجهود زائد للحفاظ على علاقات أنت فقط من تحرص عليها، حاول أن ترى الأمور على حقيقتها ولا تتعامل بالحس العاطفى فقط. برج الجدى على الصعيد الصحي:

>الابتعاد عن السهر سيفيد كثيراً فى الفترة القادة والحرص على تناول الفواكه والخضروات الطازجة ستعيد النضارة والإشراق إلى وجهك ولا تنسى النوم 8 ساعات متةاصلى حتى تحافظ على قوتك الذهنية كاملة. توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجدى أن يلقى قبولا مميزاً من رؤسائه فى العمل بعد الإنجازات الملموسة التى يحققها الفترة الحالية، ربما تكون الحالة النفسية السيئة سبب فى كثير من ساعات الأرق التى يقضيها يومياً، الابتعاد عن المشروبات المنبهة وتناول التمر حل مناسب جداً هذه الفترة.

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شبكةعيونالإخبارية

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