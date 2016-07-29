برج الميزان حظك اليوم الجمعة 29 يوليو

برج الميزان على الصعيد المهني:

>اليوم عليك أن تكون حذرا من العدو الخفى فى مكان عملك ، والذى يتصيد لك الأخطاء ، فركز فى مهام عملك وحاول إنجازها فى الوقت المحدد لذلك . على الصعيد العاطفي:

> هذه الفترة تبحث عن الحب ، ومن الممكن أن تفاجئ من يفصح لك عن مشاعره لكنه متردد خوفا من فكرة الرفض .

> برج الميزان على الصعيد الصحي:

>لمواليد برج الميزان عليك أن تعطى لنفسك وقتا كافيا لتتحسن حالتك المزاجية المضطربة منذ فترة طويلة .

> توقعات علماء الفلك لبرج الميزان

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الميزان أن عليك عددا كبيرا من الالتزامات الاجتماعية والمالية والشخصية الخاصة بك عليك أن تقضيها وتلتزم بها على أكمل وجه .

شبكةعيونالإخبارية

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