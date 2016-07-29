برج الميزان حظك اليوم الجمعة 29 يوليو

برج الميزان على الصعيد المهني:
>اليوم عليك أن تكون حذرا من العدو الخفى فى مكان عملك ، والذى يتصيد لك الأخطاء ، فركز فى مهام عملك وحاول إنجازها فى الوقت المحدد لذلك .
على الصعيد العاطفي:
> هذه الفترة تبحث عن الحب ، ومن الممكن أن تفاجئ من يفصح لك عن مشاعره لكنه متردد خوفا من فكرة الرفض .
>
برج الميزان على الصعيد الصحي:
>لمواليد برج الميزان عليك أن تعطى لنفسك وقتا كافيا لتتحسن حالتك المزاجية المضطربة منذ فترة طويلة .
>
توقعات علماء الفلك لبرج الميزان
>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الميزان أن عليك عددا كبيرا من الالتزامات الاجتماعية والمالية والشخصية الخاصة بك عليك أن تقضيها وتلتزم بها على أكمل وجه .