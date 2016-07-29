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برج القوس حظك اليوم الجمعة 29 يوليو

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برج القوس حظك اليوم الجمعة 29 يوليو برج القوس حظك اليوم الجمعة 29 يوليو

على الصعيد المهني:
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كن مستيقظا جيدا لعدوك اليوم فى العمل، من الممكن أن يشارك فى أن يوصل معلومات خاطئة إلى مديرك، لا تفقد أعصابك فهذا يتسبب فى نتائج عكسية تماما، احتفظ بهدوك وتصرف برزانة.

على الصعيد العاطفي:


>تبحث كثيرا عن الحب ولكن بدون فائدة، فهناك شخص قريب منك يحمل لك الكثير من المشاعر ولكن لم يعترف لك قد يكون خوفه من الرفض ما منعه.

على الصعيد الصحي:


>سوف تستمتع اليوم بالأنشطة الرياضية التى ستقوم بها، اهتم بلياقتك وصحتك الغذائية والصحية فهى تحسن من مزاجك وتعزز من ادائك على جميع الأصعدة.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:


>بعض من الأمور غير المتوقعة سوف تطلب منك اليوم لا تقلق، سوف تستطيع أن تنظم هذه الأمور، قد يكون هذا الأمر متعلق بزيارة بعض الضيوف أو العملاء و أن يطلب منك مديرك بعض الأعمال فى آخر لحظة.

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مصر 365

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