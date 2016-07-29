برج القوس حظك اليوم الجمعة 29 يوليو

برج الدلو على الصعيد المهني:كن مستيقظا جيدا لعدوك اليوم فى العمل، من الممكن أن يشارك فى أن يوصل معلومات خاطئة إلى مديرك، لا تفقد أعصابك فهذا يتسبب فى نتائج عكسية تماما، احتفظ بهدوك وتصرف برزانة.
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على الصعيد العاطفي:
>تبحث كثيرا عن الحب ولكن بدون فائدة، فهناك شخص قريب منك يحمل لك الكثير من المشاعر ولكن لم يعترف لك قد يكون خوفه من الرفض ما منعه.
على الصعيد الصحي:
>سوف تستمتع اليوم بالأنشطة الرياضية التى ستقوم بها، اهتم بلياقتك وصحتك الغذائية والصحية فهى تحسن من مزاجك وتعزز من ادائك على جميع الأصعدة.
توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:
>بعض من الأمور غير المتوقعة سوف تطلب منك اليوم لا تقلق، سوف تستطيع أن تنظم هذه الأمور، قد يكون هذا الأمر متعلق بزيارة بعض الضيوف أو العملاء و أن يطلب منك مديرك بعض الأعمال فى آخر لحظة.