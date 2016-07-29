برج العقرب حظك اليوم الجمعة 29/7/2016

برج العقرب على الصعيد المهني:
>مواليد هذا البرج يعانون من الكثير من المسئوليات التى أضيفت إليهم ، لا تدخل فى جدال مع المرؤوسين من أجل تجنب ازدياد المشاكل بالصعيد المهنى .
على الصعيد العاطفي:
>الحياة العاطفية لبرج العقرب تزداد اضطرابا ، فإهمالك لشريكك يجعله يتراجع عن التمسك بهذه العلاقة ، عليك مراجعة أسباب التوتر و الاضطرابات التى دخلت للعلاقة وسيطرت عليها.
برج العقرب على الصعيد الصحي:
>لمواليد برج العقرب لديك جدول مزدحم للغاية لن يجعل لديك الوقت الكافى لاتباع نظام صحى جيد ، فالتوقف عن تناول الوجبات السريعة هو بداية الطريق الصحيح.
توقعات علماء الفلك لبرج العقرب
>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العقرب أنك قد تعانى ضائقة مالية هذه الفترة ، من جهة أخرى عليك أن تتعامل بحذر شديد مع أفراد عائلتك فهناك عدد من المشاكل والاضطرابات فى الطريق إليك.