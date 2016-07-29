برج الحوت حظك اليوم الجمعة 29/7/2016

برج الحوت على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الحوت على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت

>مواليد هذا البرج تحيطهم الكثير من الطاقة السلبية ، فعليك أن تعمل بكل جهدك كى تخرج من هذه الحالة السيئة ستؤثر التى على حالتك المزاجية بنسبة كبيرة .>علاقتك بشريكك قد تتوتر لحد كبير هذه الفترة ، كونك تفكر بطريقة أنانية ولا تلتفت لمصلحة الشريك .>لمواليد برج الحوت عليك أن تهتم بنفسك و تعتنى بصحتك ، وإذا كنت تعانى من بعض الآلام الخفيفة فى المعدة أو الحلق عليك أن تتجنب الأطعمة و المشروبات الباردة .>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحوت أن الأشياء التى تجعلك تشعر بالأمان يمكن أن تؤخذ بعيدا عنك ، لكن لا تقلق فهى مرحلة قصيرة ومؤقتة ، وعليك أن تتبع قلبك .