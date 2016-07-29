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حظك اليوم برج الحمل يوم الجمعة 29 يوليو

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حظك اليوم برج الحمل يوم الجمعة 29 يوليو حظك اليوم برج الحمل يوم الجمعة 29 يوليو

برج الحمل على الصعيد المهني:


>خلاف على وجهات النظر يفتح عليك أبوابا لا تنتهى لصراعات فى العمل تتسبب فى تراجع مستواك وتهز صورتك أمام رؤسائك، حاول أن تتعامل مع هذه الخلافات بحكمة وتتجنب أى احتكاك مباشر بالآخرين.

على الصعيد العاطفي:


>تخلى عن بعض كبريائك وعبر عن مشاعرك الصادقة والحقيقية جدًا للشخص الذى تحبه، لا تخف من رد فعله فلا أحد يقابل الحب بالسخرية أو الاستهزاء حتى لو لم يكن يبادلك إياه سيرفض العلاقة بتهذيب خاصة أنك أحسنت بالفعل اختيار الشخص.

برج الحمل على الصعيد الصحي:


>بإمكان بعض التغييرات المتعدلة على أسلوب حياتك أن تشكل فارقًا فى حالتك الصحية فاحرص على أن تفعل ذلك فى أسرع وقت ممكن وستجد نتيجة مبهرة.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:


>تتحلى بالثقة اليوم فى تعاملاتك مع الآخرين وهو ما يعود عليك بالكثير من المكاسب فحاول ألا تتخلى عن هذه الثقة ولا تسمح لأحد بأن يهزها.
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مصر 365

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