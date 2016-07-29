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برج الجوزاء حظك اليوم الجمعة 29 يوليو

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برج الجوزاء حظك اليوم الجمعة 29 يوليو برج الجوزاء حظك اليوم الجمعة 29 يوليو

على الصعيد المهني:


>هناك عدة فرص فى مجال العمل ستتيح لك فرصة السفر ، عليك أن تتعامل بحرص مع من حولك لكى تقتنص الفرصة ، من جهة أخرى عليك أن تدرس شيئا جديدا له علاقة بحياتك المهنية.

على الصعيد العاطفي:


> دخل التوتر لحياتك العاطفية مع الشريك ، فمع اتهاماته المتكررة لك بالأنانية كثرت المشاكل وتعقدت .

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:


>لمواليد برج الجوزاء عليك ألا تتجاهل المشاكل الصحية التى تتعرض لها منذ فترة طويلة، فبالضرورة أن تزور طبيبا مختصا و إجراء عدد من الفحوصات الطبية اللازمة لحالتك.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء


>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء أن اليوم تحتفظ بمزاج هادئ ومميز فعليك أن تنتهز هذه الفرصة و تخرج للتنزه مع صديق مقرب لك ، أو السهر بأحد الأماكن .

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مصر 365

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