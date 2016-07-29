برج الجوزاء حظك اليوم الجمعة 29 يوليو

برج الجوزاء على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء

>هناك عدة فرص فى مجال العمل ستتيح لك فرصة السفر ، عليك أن تتعامل بحرص مع من حولك لكى تقتنص الفرصة ، من جهة أخرى عليك أن تدرس شيئا جديدا له علاقة بحياتك المهنية.> دخل التوتر لحياتك العاطفية مع الشريك ، فمع اتهاماته المتكررة لك بالأنانية كثرت المشاكل وتعقدت .>لمواليد برج الجوزاء عليك ألا تتجاهل المشاكل الصحية التى تتعرض لها منذ فترة طويلة، فبالضرورة أن تزور طبيبا مختصا و إجراء عدد من الفحوصات الطبية اللازمة لحالتك.>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء أن اليوم تحتفظ بمزاج هادئ ومميز فعليك أن تنتهز هذه الفرصة و تخرج للتنزه مع صديق مقرب لك ، أو السهر بأحد الأماكن .