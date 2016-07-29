أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني -
الشرقية تُنكس أعلامها حدادا على أرواح ضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية -
صحة القليوبية: تطوير مستشفى قها المركزي بتكلفة 80 مليون جنيه -
«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه -
خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب -
ننشر تفاصيل أكبر حركة تغييرات إدارية في المصرية للاتصالات -
محافظ الإسكندرية: تفجير الكنيسة لن يشق الصف.. والجنازة كانت ملحمة -
مساء الأنوار - أحمد دويدار: مرتضى منصور رئيس نادي بدرجة مشجع -
مساء الأنوار: استطلاع رأي عن مصير عماد متعب مع الأهلي ، ومستقبل كوليبالي -
مساء الأنوار: لقاء مع أسامة عرابي عقب فوز أسوان على طلائع الجيش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج الثور حظك اليوم الجمعة 29/7/2016

Google+ Print
برج الثور حظك اليوم الجمعة 29/7/2016 برج الثور حظك اليوم الجمعة 29/7/2016

برج الثور على الصعيد المهني:


>مواليد هذا البرج عليك أن تراجع كافة الأعمال التى أنجزتها مؤخرا، فاعلم أن إنجازك الفترة الأخيرة ملحوظ، لا تتردد من إبراز مواهبك .

على الصعيد العاطفي:


> لكى تنتهى الاضطرابات التى تسربت للعلاقة عليك أن تتحدث مع شريكك وبشكل قاطع من أجل الوقوف على إيجابيات وسلبيات العلاقة .

برج الثور على الصعيد الصحي:


>لمواليد برج الثور صحتك فى حاجة للتطوير ،و اليوم هو يوم جيد ومناسب جدا للبدء فى نظام صحى وتمارس الرياضة وخاصة المائية مثل السباحة .

توقعات علماء الفلك لبرج الثور


>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الثور أن عليك قراءة ما بين السطور فى هذه المرحلة حتى تتخطى الكثير من المشاكل التى تحيطك .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى