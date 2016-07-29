برج الثور حظك اليوم الجمعة 29/7/2016

برج الثور على الصعيد المهني:
>مواليد هذا البرج عليك أن تراجع كافة الأعمال التى أنجزتها مؤخرا، فاعلم أن إنجازك الفترة الأخيرة ملحوظ، لا تتردد من إبراز مواهبك .
على الصعيد العاطفي:
> لكى تنتهى الاضطرابات التى تسربت للعلاقة عليك أن تتحدث مع شريكك وبشكل قاطع من أجل الوقوف على إيجابيات وسلبيات العلاقة .
برج الثور على الصعيد الصحي:
>لمواليد برج الثور صحتك فى حاجة للتطوير ،و اليوم هو يوم جيد ومناسب جدا للبدء فى نظام صحى وتمارس الرياضة وخاصة المائية مثل السباحة .
توقعات علماء الفلك لبرج الثور
>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الثور أن عليك قراءة ما بين السطور فى هذه المرحلة حتى تتخطى الكثير من المشاكل التى تحيطك .