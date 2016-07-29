برج الأسد حظك اليوم الجمعة 29 يوليو

برج الأسد على الصعيد المهني:

>فرص جديدة تظهر لك فى مكان عملك ، ولأنك شخص طموح فستحاول بشتى الطرق اقتناص إحدى الفرص الجيدة . على الصعيد العاطفى:

>حان الوقت كى ترى جيدا شكل علاقتك بشريكك التى توتر كثيرا الفترة الماضية ، حتى أن المشاكل بينكما أصبحت متشابكة ، فإذا كنت تبحث عن تعديل شكل هذه العلاقة وجعلها هادئة لا تتردد فى التفاهم مع شريكك . برج الأسد على الصعيد الصحي:

>لمواليد برج الأسد أنت تشعر بالنشاط و الحيوية اليوم ، و ذلك بعد أن التزمت بساعات نوم محددة و طويلة استعدت من خلالها نشاطك وتركيزك . توقعات علماء الفلك لبرج الأسد

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الأسد أن تشعر بحالة من التوتر و تشتت الأفكار هذه الأيام ، فهناك عدد من القرارات الصعبة التى تحتاج الكثير من التفكير عليك أن تحسمها الآن .

شبكةعيونالإخبارية

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