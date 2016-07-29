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برج الأسد حظك اليوم الجمعة 29 يوليو

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برج الأسد حظك اليوم الجمعة 29 يوليو برج الأسد حظك اليوم الجمعة 29 يوليو

برج الأسد على الصعيد المهني:


>فرص جديدة تظهر لك فى مكان عملك ، ولأنك شخص طموح فستحاول بشتى الطرق اقتناص إحدى الفرص الجيدة .

على الصعيد العاطفى:


>حان الوقت كى ترى جيدا شكل علاقتك بشريكك التى توتر كثيرا الفترة الماضية ، حتى أن المشاكل بينكما أصبحت متشابكة ، فإذا كنت تبحث عن تعديل شكل هذه العلاقة وجعلها هادئة لا تتردد فى التفاهم مع شريكك .

برج الأسد على الصعيد الصحي:


>لمواليد برج الأسد أنت تشعر بالنشاط و الحيوية اليوم ، و ذلك بعد أن التزمت بساعات نوم محددة و طويلة استعدت من خلالها نشاطك وتركيزك .

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد


>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الأسد أن تشعر بحالة من التوتر و تشتت الأفكار هذه الأيام ، فهناك عدد من القرارات الصعبة التى تحتاج الكثير من التفكير عليك أن تحسمها الآن .

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مصر 365

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