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أمريكا تنتقد عمليات الاستيطان وهدم منازل الفلسطينيين في الأراضي المحتلة

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أمريكا تنتقد عمليات الاستيطان وهدم منازل الفلسطينيين في الأراضي المحتلة أمريكا تنتقد عمليات الاستيطان وهدم منازل الفلسطينيين في الأراضي المحتلة

الخارجية الأمريكية_أرشيفية

وجهت الخارجية الأمريكية انتقادات حادة لخطط الإسرائيلية لبناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة وعمليات هدم المنازل في مختلف المناطق الفلسطينية على مدار الأسبوع الماضي.

وصرح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جون كيربي في بيان إن إسرائيل “تقوض بشكل ممنهج أفق حل الدولتين” مع الفلسطينيين مضيفا: “نعارض بشدة نشاط الاستيطان الذي يسبب تآكلا لعملية السلام” حسب ما نقلت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية اليوم الخميس.

وأشارت الصحيفة نفسها إلى أن كثيرين يرون بيان الخارجية كتحذير لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليمينية والتي تعيد التفاوض على حزمة المساعدات العسكرية الأمريكية التي تقدمها واشنطن لتل أبيب وتقدر بمليارات الدولارات من أجل زيادتها كما تتطلع لتحسين علاقاتها مع البيت الأبيض لاسيما في أعقاب التوتر بينهما بسبب مواقفهما المتعارضة من الاتفاق النووي الإيراني.

ونقلت الصحيفة عن حاجيت عفران رئيسة فريق مراقبة الاستيطان في حركة “السلام الآن” – وهي منظمة حقوقية يسارية في إسرائيل- قولها: “إننا نشهد إشارة من الأمريكيين لنتنياهو أنهم لا يعجبهم ما يرونه” مضيفة: “الحقيقة أن الانتخابات في الولايات المتحدة يمكن إدراكها في إسرائيل كفرصة للإفلات من الأمور لكن هذا ما يقوله الأمريكيون: نحن ما زلنا نراقبكم”.

وركز بيان الخارجية الأمريكية على خطط الحكومة الإسرائيلية لبناء 770 وحدة استيطانية في مستوطنة جيلو بالقدس الشرقية والتي يعترف المجتمع الدولي بها أرضا فلسطينية محتلة من جانب إسرائيل.

وأضاف أورين- وهو عضو بالكنيست الإسرائيلي عن الائتلاف الحاكم: “لا أحد في إسرائيل يرى جيلو كمستعمرة لكن طالما طلبت الإدارة (الأمريكية) تجميدا في جيلو فلا يمكن لأي قائد فلسطيني أن يطب أي شيء أقل من ذلك” بحسب “واشنطن بوست”.

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