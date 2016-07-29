بعثة الأهلى تغادر مطار القاهرة بعد تأخرها ساعة بسبب تعطل سير الحقائب

شهد مطار القاهرة الدولى تأخر خروج بعثة النادى الأهلى، بعد قدومها من المغرب، نظرًا لعطل أصاب سير الحقائب الخاص بالطائرة.

واستمرت البعثة لأكثر من ساعة داخل المطار، وقام مسئولي المطار بطلب فريق من الصيانة، والتى قامت بإصلاح العطل وغادرت البعثة المطار.

وكانت بعثة الاهلى قد وصلت المطار القاهرة، قادمة من المغرب، بعد فوزها على فريق الوداد المغربي في المباراة التى أُقيمت مساء أمس الأربعاء، ضمن مباريات دورى أبطال أفريقيا.

واتخذت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولى، إجراءات أمنية مشددة، لتأمين وصول البعثة ونتشرت تشكيلات من قوات الأمن المركزى، بالقرب من صالة الوصول الدولي، كما اتخذت عناصر القوات الخاصة والبحث الجنائي والتأمين مواقعهم داخل الصالات وأمامها لتأمين وصول اللاعبين.

وتم انهاء إجراءات وصول البعثة على متن الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية الوطنية مصر للطيران، والقادمة من كازابلانكا.