بعثة الأهلى تغادر المطار بعد تأخرها ساعة بسبب تعطل سير الحقائب

شهد مطار القاهرة الدولى مساء اليوم الخميس تأخر خروج بعثة النادى الأهلى بعد قدومها من المغرب نظرا لعطل أصاب سير الحقائب الخاص بالطائرة.

واستمرت البعثة لأكثر من ساعة داخل المطار وقام مسئولى المطار بطلب فريق من الصيانة والتى قامت بإصلاح العطل وغادرت البعثة المطار.

وكانت بعثة الأهلى قد وصلت المطار مساء اليوم وصلت إلى مطار القاهرة قادمة من المغرب بعد فوزها على فريق الوداد المغربى فى المباراة التى أُقيمت مساء أمس الأربعاء ضمن مباريات دورى أبطال أفريقيا.

واتخذت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولى إجراءات أمنية مشددة لتأمين وصول البغثة ونتشرت تشكيلات من قوات الأمن المركزى بالقرب من صالة الوصول الدولى، كما اتخذت عناصر القوات الخاصة والبحث الجنائي والتأمين مواقعهم داخل الصالات وأمامها لتأمين وصول اللاعبين.

وتم إنهاء إجراءات وصول البعثة على متن الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية الوطنية مصر للطيران القادمة من كازابلانكا.

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