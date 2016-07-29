بالفيديو.. مدير أمن كفر الشيخ الجديد: رجل الشارع سيشهد خدمة أمنية متميزة

قال اللواء سامح سعد مسلم، مدير أمن كفر الشيخ، فى أول تصريح له، مساء اليوم الخميس، إن الحملات الأمنية مستمرة لإزالة التعديات على بحيرة البرلس، ومنع الصيد الجائر لتحقيق الأمن والعدالة بين الصيادين ليجد صغار الصيادين قوت يومهم .>وأضاف مدير أمن كفر الشيخ ، لـ"اليوم السابع"، :"أنا من محافظة المنوفية وكفر الشيخ بلدي الثاني، ولست غريبا عنهم ،وسأعمل جاهداً ليشعروا بزيادة الأمن، وسيتم تكثيف التواجد الأمنى والأكمنة والحملات النمطية بمداخل ومخارج المحافظة" .

وشدد مسلم، على أن كفر الشيخ ستشهد طفرة أمنية سيلمسها رجل الشارع، وسيرى المجهود الذي سيبذل خلال الأيام القادمة، مؤكداً أنه سيتم وضع خطة معينة من خلال شرطة المسطحات سيتم القضاء على الصيد الجائر وضبط الصيد المخالف وعمل حملات بصفة مستمرة بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة المسطحات بالقاهرة و حماية البحيرة كل ذلك سيلمسه الصيادين.

وأشار إلى أنه سيشدد على حسن معاملة المواطنين، لراحتهم وأمنهم، ومنع الجريمة، إضافة لضبط الخارجين على القانون، وتطبيق القانون على الجميع.

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