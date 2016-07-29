الطب البيطرى بالوادى الجديد ينظم قافلتين بيطريتين ‎

مراسل«ONA»:

> أكد الدكتور محمد بشير، مدير عام الطب البيطري بالوادي الجديد، أن كلية الطب البيطري بالوادي الجديد ستنظم قافلتين بيطريتين للكشف على الثروة الحيوانية بمراكز الداخلة وبلاط والخارجة وباريس.

وقال مدير عام الطب البيطري في تصريح صحفي، إن القافلة الأولى تنظم بالداخلة وبلاط فى الفترة من 13 أغسطس وحتى 22 أغسطس، والقافلة الثانية ستنظم بالخارجة وباريس فى الفترة من 27 أغسطس وحتى 5 سبتمبر.

> وأضاف، أن القافلتين تضم كافة التخصصات البيطرية لإجراء الكشف البيطري وإجراء العمليات وصرف الأدوية لمربى الثروة الحيوانية بالمجان .

وأشار الي أنه يتم عقد عدد من الندوات الإرشادية البيطرية لمربى الثروة الحيوانية، لتوعية المزارعين بالارشادات البيطرية عند تربية الماشية والثروة الداجنة للحفاظ عليها خالية من الأمراض، وذلك علي هامش القوافل البيطرية.