أوقاف الأقصر: الخطبة المكتوبة مازالت استرشادية

أكد الشيخ محمد صالح عبد الرحمن وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، أن ما نشر ببعض الصحف أن المديرية أجبرت الأئمة والدعاة على الإلتزام بالخطبة المكتوبة، عار من الصحة تمامًا، وأن الإشارة التليفونية بتاريخ سابق وهي مجرد توصية ودعوة للتجربة بناءًا على ما تم تناوله خلال الاجتماع بالسادة الأئمة ومديري الإدارات من إيجابيات الخطبة المكتوبة، وحتى يكون الالتزام بها نابع عن قناعة الأئمة والدعاة.

وأوضح عبد الرحمن، أن الوزارة لم تصدر قرار بهذا الشأن ولم ترد أي تعليمات من الوزارة أو القطاع الديني، بإلزام الأئمة والدعاة بالخطبة المكتوبة، رغبة من الوزارة في تطبيقها عبر الإقناع والحوار والتجربة خير سبيل لذلك .